Nella casa del Grande Fratello le emozioni sono sempre alle stelle, e nelle ultime ore Shaila ha vissuto un crollo dovuto alle incomprensioni con il fidanzato Lorenzo e alla mancanza della sorella, che ormai non vede da più di sei mesi. La concorrente ha avuto un crollo improvviso, e la prima ad accorgersene è stata Helena. Le due sono in lite da mesi e nonostante questo la modella brasiliana non ha esitato a intervenire e ha subito chiamato Pamela per darle supporto.

Helena ha porto a Shaila un bicchiere d’acqua per aiutarla a tranquillizzarsi, mentre la gieffina continuava a sfogarsi tra le lacrime. Il motivo della sua crisi? La nostalgia per la sorella, come lei stessa ha confessato in preda alla commozione. Anche Stefania si è avvicinata per darle supporto e poi lasciarla in compagnia dell’amica Pamela.

Grande Fratello, Helena porta un bicchiere a Shaila e la reazione è choc

Quando le due si sono allontanate, la reazione di Shaila ha lasciato tutti di stucco e ha scatenato la furia del pubblico. Rivolgendosi a Pamela, che era rimasta al suo fianco per consolarla, ha pronunciato una frase che non è passata inosservata: “Mi ha portato il bicchiere d’acqua, poi me lo ficca nel c***”.

Il pubblico da casa è rimasto basito dall’esternazione della ballerina e non sono mancati i commenti sui social. In molti hanno trovato il commento di Shaila fuori luogo e irrispettoso, soprattutto considerando il gesto gentile di Helena. Il video della scena è diventato virale in pochissimo tempo.

“Dopo la cena del ringraziamento Helena ha ancora il cuore di portarle dell’acqua io sono ancora ferma a quella scena allucinante mai vista”, “almeno si è interessata, da qui si capisce tanto che 1. lei non lo avrebbe fatto, 2. non cerca di creare pace e cambiare idea sulle persone, vogliono solo odio, perché non apprezzano neanche le piccolezze”, “Hele ha una grande sensibilità“, “È sempre la solita stronza. H quando imparerai d essere un po’ meno gentile e sensibile con certa gente si perde solo tempo”, si legge su X.

“È una schifosa. Merita che venga trattata così. Non ho parole..sta ragazza è proprio di una bassezza spaventosa. Non può mai arrivare alla gentilezza e l’umiltà di Helena.. mi chiedo Perché non glielo ha detto in faccia?è Pamela come mai nn ha detto niente? Buonismo da far vomitare”, scrive un altro utente social prendendosela anche con Pamela che non ha risposto all’amica.