“Chi sarebbe la cafona?”. Clima sempre più tesi nella casa del Grande Fratello, dopo quattro mesi di convivenza forzata. Il sistema nervoso dei concorrenti è ormai allo stremo, e basta davvero poco perché esplodano litigi accesi. È esattamente ciò che è accaduto poco fa, coinvolgendo la sempre battagliera Helena Prestes e i suoi due principali antagonisti: Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Anche loro, del resto, non sono certo tipi che le mandano a dire: quando hanno qualcosa da esprimere, lo fanno senza esitazioni.

Nei giorni scorsi, Helena si era lamentata degli atteggiamenti poco rispettosi della velina e del suo compagno. In realtà, non era la sola: anche altri concorrenti, come Stefania Orlando, avevano espresso perplessità sul loro comportamento. Urla sguaiate a qualsiasi ora del giorno e della notte, rumori molesti e poca attenzione alla convivenza. L’episodio più eclatante era stato lo scontro tra Helena e Lorenzo, nato dopo che quest’ultimo aveva sbattuto con forza la porta del bagno di notte, mentre lei dormiva. Ma stavolta, a finire sotto accusa, è stata proprio la modella brasiliana.

“Ma stai zitta cafona”. Grande Fratello, Helena e Shaila: urla in camera da letto, poi interviene anche Lorenzo

Ieri pomeriggio, mentre Shaila e Lorenzo stavano riposando, le urla provenienti dalla stanza accanto li hanno svegliati di soprassalto. Tra le voci, hanno subito riconosciuto quella di Helena. Shaila ha quindi chiesto con tono pacato: “Puoi parlare più piano? Stiamo dormendo”. “Ma basta, sono le quattro del pomeriggio!” ha replicato Helena, mentre Javier cercava di calmarla. “E tu anche alle nove di sera ti lamenti se qualcuno fa rumore!” ha ribattuto Shaila, visibilmente infastidita. A quel punto, Lorenzo è intervenuto con tono sarcastico: “Helena, stai buona, vai a giocare al parco con i giochini. Dai, buona.” Javier ha provato a disinnescare la situazione: “Dai, smettila. Perché devi sempre fare così? Lascia stare”.

La lite ha avuto un’ampia eco sui social, dove si sono subito formati due schieramenti opposti: da un lato chi difendeva Helena, dall’altro chi sosteneva Shaila e Lorenzo. “Shaila sarebbe la cafona? E invece Helena che urla e non rispetta la privacy altrui? Provoca tutti da quattro mesi e nessuno dice niente? Ha proprio stancato!” ha scritto un utente indignato.

Ma c’è anche chi ha criticato la reazione di Lorenzo, giudicandola eccessiva, dato che l’episodio è avvenuto di giorno e non nel cuore della notte: “Lorenzo non vedeva l’ora di attaccarla”. Nel mirino di Shaila e Lorenzo e finito poi anche Federico Chimirri. Anche lo chef è stato accusato di comportamento scorretto. Il caso è pronto a esplodere nella prossima puntata del reality show in programma il 10 febbraio su Canale 5.