Shaila e Lorenzo stanno cercando con difficoltà di mantenere in piedi la loro relazione all’interno del Grande Fratello, ma la situazione non è semplice. Per entrambi, la permanenza nella Casa sta diventando sempre più pesante a causa della nostalgia degli affetti e delle tensioni accumulate. Questo clima di stress influisce inevitabilmente sul loro rapporto.

“Mi piaci ma voglio conoscerti fuori da qua perché sia un vero inizio. Qua dentro mi sento pressato e schiacciato, non da te ma perché sto con te”, ha dichiarato Lorenzo con franchezza. Ieri, tra i due si è verificato un nuovo scontro. Lorenzo ha scoperto che la storia raccontata da Shaila riguardo al ciondolo che porta al collo non era veritiera. In passato, per non farlo ingelosire, lei aveva dato una spiegazione diversa, mentre ora ha ammesso che il gioiello era un regalo di un suo ex fidanzato. “La vera mancanza di rispetto è stata mentirmi su questo, dato che mi avevi fornito un’altra spiegazione”, ha affermato Lorenzo con rabbia.

Grande Fratello, Lorenzo a Shaila: “Fingo da mesi”

A quel punto, l’ex velina di Striscia la Notizia ha lamentato alcune mancanze da parte del fidanzato. “Non ti voglio appesantire. Ah l’ho già fatto? Bene, mi passerà. Non hai nemmeno la delicatezza di capire che sono la tua fidanzata, non un’amica, che quotidianamente scelgo di accettare lati di te. Non ricevo abbracci da te, nulla. Per quanto ti accetto, ma ho delle mancanze. Non hai attenzioni nei miei riguardi, ma per altre sì. Con tutto il bene per Chiara, ha un fidanzato, l’insalata nel piatto se la può mettere da sola. Le attenzioni e le carinerie che hai per gli altri, per me non le hai più. Oggi non ho ricevuto mezza carezza. Ma che cavolo, non riesci a vedere che accanto hai una persona che ha dei bisogni come ne hai altri tu?! Ecco te ne vai, bene, perfetto”.

A quel punto, Lorenzo ha rivelato a Shaila di aver finto per mesi. “Stamattina mi abbracciavi, fingevi?”, ha chiesto incredula lei, alla quale Lorenzo ha risposto: “Sono due mesi che fingo”. Sconvolta, la ballerina ha incalzato: “E quando mi baci?”, ma Lorenzo ha ribadito: “Fingo”. Sui social, le reazioni non si sono fatte attendere. “GLI STESSI CHE GIOVEDI DECANTAVANO DI ESSERE L’UNICA COPPIA INNAMORATA🤡 E ROSICAVANO PER IL TUGURIO LEVRIERO”, ha scritto un utente.

GLI STESSI CHE GIOVEDI DECANTAVANO DI ESSERE L'UNICA COPPIA INNAMORATA🤡 E ROSICAVANO PER IL TUGURIO LEVRIERO#grandefratello #heleners #helevier pic.twitter.com/p1UUrQDxpi — Danix_9.2🔥👸 (@BealuxRegna) February 9, 2025

Un altro ha ironizzato: “A me fa morire la reazione di lei 😂, per fortuna che ne è innamorata, oppure è semplicemente una strategia per la clip ma resta il fatto che non ha avuto reazioni”. Infine, qualcuno ha commentato con scetticismo: “Ma questa è un’altra sceneggiata, cioè Lorenzo le sta dicendo che con lei sta fingendo e lei rimane così impassibile, io avrei ribaltato il letto come minimo”. E ancora: “Questi due morti di fama sono d’accordo per avere una clip. È impossibile che lei dinanzi a una cosa del genere resti impassibile”.