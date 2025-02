Nuova tensione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato all’interno della casa del Grande Fratello. Nella giornata di ieri, l’ex velina di Striscia la Notizia ha avuto un acceso confronto con il fidanzato, lamentandosi di sentirsi trascurata da lui. “Non ti voglio appesantire. Ah l’ho già fatto? Bene, mi passerà. Non hai nemmeno la delicatezza di capire che sono la tua fidanzata, non un’amica, che quotidianamente scelgo di accettare lati di te. Però non è facile, ci sto provando. Non ricevo abbracci da te, nulla”, ha detto Shaila durante la discussione.

Shaila ha espresso il suo disappunto sottolineando come Lorenzo dimostri più attenzioni verso altri inquilini della casa, rispetto a quelle riservate a lei. In particolare, ha fatto riferimento a un episodio in cui il fidanzato si è premurato di aiutare Chiara, lasciando intendere di non ricevere lo stesso trattamento, anzi.

Grande Fratello, Shaila contro Lorenzo: “Compagno del ca***”

“Per quando ti accetto, ma ho delle mancanze. Non hai attenzioni nei miei riguardi, ma per altre sì. Con tutto il bene per Chiara, ha un fidanzato, l’insalata nel piatto se la può mettere da sola. Le attenzioni e le carinerie che hai per gli altri, per me non le hai più. Oggi non ho ricevuto mezza carezza. Ma che cavolo, non riesci a vedere che accanto hai una persona che ha dei bisogni come ne hai altri tu?! Ecco te ne vai, bene, perfetto”.

Nonostante Lorenzo abbia cercato di giustificarsi, il litigio è proseguito e Shaila ha provato a spiegare nuovamente al compagno cosa la fa soffrire, ribadendo la sua necessità di sentirsi amata e considerata: “Non sono una tua amica, sono la tua fidanzata. Mettiti nei miei panni, alle volte è pesante non ricevere un tuo abbraccio, non hai attenzioni nei miei riguardi”.

“Grazie per essere un compagno del cazzo, vai a fanculo egoista di merda.”



Grazie a te Shaila, FINALMENTE 🍿 #GrandeFratello pic.twitter.com/BKoHnoocCd — L’HA DETTO (@_norolemodelz) February 9, 2025

Shaila ha accusato Lorenzo di egocentrico e poco attento ai suoi bisogni. Di fronte all’inasprirsi del confronto, Lorenzo ha deciso di allontanarsi, lasciando Shaila da sola in camera e in quel momento la ballerina ha sbroccato in malo modo: “Grazie per essere un compagno del c***, vai a fanc*** egoista di me***”, ha detto mentre Lorenzo si allontanava dalla stanza.