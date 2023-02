Uomini e Donne, la scelta di Federico Nicotera si avvicina ma non tutto potrebbe andare secondo i programmi. Nella puntata andata in onda oggi intanto c’è stato un nuovo confronto con il pubblico che si è spaccato di nuovo tra i sostenitori di Alice e quelli di Carola. Scrive un’utente sulla pagina sociale ufficial del programma: “Alice è la peggiore corteggiatrice passata da uomini e donne. La più paravento e indisponente tra tutte”.



“Ha cambiato 27 personalità in base all’aria che tirava, ha la capacità di allisciarsi la gente con quell’atteggiamento da Maria Goretti che nasconde una cattiveria e un’invidia che solo una donna disperata può avere. La capacità di stare zitti, di non infierire e di essere solidale con un’altra donna che oggettivamente ha ragione non è da tutte, è solo per le persone intelligenti”.

Uomini e Donne: “Federico Nicotera prenderà una legnata”



“Aimè l’intelligenza non si misura dalla quantità di pietà e pena che fanno scaturire i discorsi che fai ma dall’apertura mentale che possiedi che non ha nulla a che fare con lei”. E messaggi duri ci sono anche per Carola: “Sei solo una codarda. Arrivi a fine percorso e te ne vai, non ti è mai piaciuto è interessato. Hai accampato ottomila scuse per discuterci per 6 mesi!”.



E ancora: “Hai fatto passare Federico come un mostro per uscirne tu pulita! Sai solo piangere e fai passare il messaggio che Federico ti ha massacrata e uccisa! Sei penosa!”. Intanto l’ex corteggiatrice Martina Grado manda un messaggio a Federico Nicotera. “Sta tirando troppo la corda, ha fatto giochini dei balli con entrambe”.



Poi l’attacco ancora più duro: “Prenderà una legnata atomica perché credo sia stato eccessivamente egoista, se lo fosse stato un po’ meno probabilmente non sarebbero arrivate a questi limiti. Queste due povere ragazze sono esauste e sfinite. Le loro esplosioni sono tutte lecite”. Staremo a vedere cosa succederà.