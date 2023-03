Uomini e Donne, Federico Nicotera continua a tenere banco dopo la scelta di Carola Carpanelli; una scelta che è ha fatto molto discutere per il modo in cui è arrivata e che ha aperto una dibattito in rete mentre sulla coppia continuano ad arrivare commenti. . Dopo che a Uomini e Donne Federico Nicotera ha deciso di fare la sua scelta, con Carola che ha ovviamente risposto sì ed è diventata la sua fidanzata, è accaduto un episodio particolare.



Una prima incomprensione tra i due, che dovrebbe essere stata risolta subito dopo. Comunque la gente da casa è divisa in due: c’è chi ha festeggiato questa scelta e chi invece ritiene che questa storia d’amore finirà molto presto, addirittura c’è chi parla di una durata solo fino alla prossima estate. A rivelare altri dettagli su quanto successo a Uomini e Donne con Federico Nicotera protagonista della scelta è stato Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, mercoledì 15 in tv la scelta di Federico Nicotera



Nella prima mattinata di mercoledì 8 marzo ha pubblicato su Instagram altri retroscena sul tronista: “Carola e Federico durante l’esterna (vengono mostrate entrambe le corteggiatrici) hanno ballato. Lui ha regalato ad entrambe uno stesso portafortuna, ma non ha baciato nessuna delle due. In studio Federico ha regalato un pacco di caramelle a Maria (invece dei soliti fiori che di solito portano tutti i tronisti)”.



Chiuso questo capitolo scrive anticipazioni tv “come da copione, dopo l’intervista di rito dietro le quinte, la coppia ha trascorso la prima notte insieme nello stesso hotel. Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip e di Uomini e Donne, è riuscito a sapere cos’è successo da una “talpa” presente in hotel. Sappiamo quindi che dopo la scelta in hotel è arrivata prima Carola Carpanelli, con un enorme mazzo di fiori in mano”. Per vedere la scelta in tv bisognerà aspettare.



Quando? Mercoledì prossimo inizierà la registrazione del 7 marzo, che corrisponde appunto al giorno in cui è avvenuta la scelta di Federico. “Molto probabilmente giovedì prossimo vedremo la scelta”, si legge sulla pagina social di Pugnaloni. Dunque manca molto poco.