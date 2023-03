A Uomini e Donne è arrivata la scelta tanto attesa di Federico Nicotera, come da previsione è il tronista ha scelto Carola. Un’idea che in molti si erano già fatti ma che inevitabilmente solleverà polemiche a non finire per il modo con il quale è arrivata. Secondo molti utenti infatti Federico ha tirato volontariamente a lungo il trono pur avendo già un’idea ben precisa. Alice ‘che si aspettava di non essere la scelta, le tremava la voce dal pianto ed è andata via poi salutando sia Federico che Maria’. E che, ancora: “Si aspettava questo verdetto finale e ha detto che merita un amore più grande e migliore”.



A rivelare la scelta di Federico è stato l’esperto di gossip Pugnaloni. Nella story pubblicata dall’esperto di gossip e tv si legge: “Federico ha scelto Carola e lei gli ha detto di sì. D’altra parte alcuni segnali c’erano già stati. Frequenti gli scontri tra i due, ma forse proprio questa conflittualità nascondeva una grande attrazione trra l’uno e l’altra.

Staremo a vedere se, dopo essere usciti dal programma, i due riusciranno a trovare un equilibrio e rendere la loro frequentazione una bella storia d’amore come tutti sperano. Proprio in una delle ultime puntata Carola Carpanelli aveva scritto a Federico Nicotera una emozionante lettera d’amore. Pochi giorni fa, però, la stessa corteggiatrice, che nel corso del dating ha avuto diversi scontri con il tronista, aveva lasciato lo studio.



Chiuso questo capitolo scrive anticipazioni tv “come da copione, dopo l’intervista di rito dietro le quinte, la coppia ha trascorso la prima notte insieme nello stesso hotel. Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip e di Uomini e Donne, è riuscito a sapere cos’è successo da una “talpa” presente in hotel. Sappiamo quindi che dopo la scelta in hotel è arrivata prima Carola Carpanelli, con un enorme mazzo di fiori in mano”.



E ancora: “E con l’espressione sognante, poi Federico Nicotera, anche lui sorridente. Successivamente la coppia si è ritirata nella camera dopo è stato portato dello champagne. Insomma, una prima notte d’amore con i fiocchi per questa coppia che da tempo la gran parte dei telespettatori voleva insieme”.