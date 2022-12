Uomini e Donne, a poche settimane dalla decisione di abbandonare il trono Federica Aversano torna sulle ragioni che l’hanno motivata. “Non sentivo più nessuna emozione e Uomini e Donne si nutre di quelle. Sono felice di essere stata sincera e di aver detto la verità […] È stato un periodo stressante, sicuramente il più sofferto di tutto il mio percorso, però Maria mi ha capita. Inoltre sin dall’inizio mi hanno chiesto di essere me stessa e io ho stretto loro la mano come fosse una promessa. Così ho fatto”.



“Li avrei delusi di più restando e mentendo. Uscire da sola è stata la mia vera scelta, ho scelto me stessa. Anche per mollare un trono ci vuole coraggio. Questo percorso mi ha fatto riscoprire pregi e difetti di me. Rivedermi in esterna mi è servito a notare i miei limiti. Ho capito che sono un po’ chiusa, diffidente, che per me in amore non esistono compromessi. È la vita che me lo ha imposto, ma per ora i miei limiti mi stanno bene così”.

Uomini e Donne, Federica Aversano: "Perché ho mollato"



Poi Federica ha aggiunto: “Non sono mai stata una ben vista, sono una persona difficile da comprendere. Devo dire che di offese me ne sono arrivate di più l’anno scorso. Al di là delle critiche però, questa volta ho ricevuto tanti complimenti per l’onestà. Molti mi hanno scritto ‘Non mi eri simpatica, però questa volta ti ho capita’. Non me l’aspettavo, ma la sincerità paga sempre”.



“Spesso raccontare la verità porta con sé dei pregiudizi: non sempre la gente ti crede. Comunque, non si può piacere a tutti e scegliendo di andare in tv sapevo bene a cosa andavo incontro”. Chiusa la parentesi a Uomini e Donne, per Federica è ora il momento di guardare al futuro. A chi le chiede se ha pensato a una carriera da influencer risponde.



“Premesso che non ci trovo nulla di male, anzi molti influencer mi piacciono e li seguo. Il mio, però, è più un discorso pratico. Sono mamma di un bimbo e sto cercando casa. Forse parlo senza conoscere bene la questione, ma sui social non vedo una base solida per il futuro. In più non mi fa impazzire l’idea. Ho studiato tanto per insegnare, preferisco puntare su qualcosa che mi dia davvero soddisfazione. o studiato per insegnare diritto ed economia, è il mio sogno nel cassetto. Prima del programma ho insegnato per tre mesi in un istituto alberghiero.”

