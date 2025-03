“Me la vengo a prendere”. Uomini e Donne, super bomba: per Tina Cipollari si muove il famoso della tv

Un famoso della tv è pronto ad arrivare a Uomini e Donne, il suo obiettivo è conquistare il cuore di Tina Cipollari che in questa seconda parte di stagione si è divisa tra il ruolo di opinionista e quello di tronista. Le intenzioni del vip sembrano assolutamente serie al punto che ha lanciato un appello a Maria De Filippi: “Fammi venire in studio. Sono pronto a corteggiare la vamp con la certezza che, se mi vedesse, mollerebbe il trono per stare con me”, ha detto.

Tra i due sembra che ci sia stato qualcosa. O almeno, così sostiene lui mentre Tina ha sempre smentito qualsiasi liason. La notizia era uscita fuori durante l’edizione 2021 del GF Vip, aveva parlato di questo flirt, confermandolo poi a Nuovo Tv.





Uomini e Donne, Giucas Casella vuole corteggiare Tina

“Tra me e lei è durata qualche mese, anche se saranno passati vent’anni. Poi abbiamo saputo trasformare l’amore in una bellissima amicizia. Quando ci siamo innamorati eravamo single e abbiamo condiviso momenti bellissimi”, sono state queste le parole di Giucas Casella.

E ancora: “Siamo anche stati in vacanza a Cefalù. Poi siamo stati insieme alle Maldive e ricordo una scena bellissima in cui usciva dall’acqua. Sono felice che lei non abbia smentito, di lei posso solo dire cose belle. Per me Tina è una donna straordinaria, arguta e intelligente, cui auguro il meglio”. Parole che non erano passate sotto silenzio.

Per questo motivo Maria De Filippi aveva chiesto a Tina Cipollari la verità. Tina aveva risposto di “non ricordarsi”. “Io non me lo ricordo. Lo direi, ma non mi ricordo di questa passione consumata alle Maldive. A Cefalù però ci siamo stati, questo sì è vero. È sempre stata un’amicizia affettuosa la nostra”. Maria darà una nuova chance a Giucas?