Uomini e Donne, due volti noti esclusi anche dalle prossime puntate. C’era grande attesa, come sempre, per questa nuova stagione del popolare dating show di Maria De Filippi. E anche stavolta il pubblico non ha tradito, restando fedele al programma di Canale 5. Tuttavia ci sono anche dei segnali di preoccupazione. Finora UeD non è stato mai in grado di raggiungere la soglia dei 3 milioni di telespettatori. Inoltre la soap opera Terra Amara, trasmessa prima del dating show, ha 300-400mila spettatori in più.

E questo nonostante il ritorno in studio di personaggi molto seguiti come Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Nonostante i dubbi di molti i due stanno andando avanti con la loro relazione: “Più va avanti e più il legame diventa forte – ha spiegato il cavaliere – Una cosa che ci tengo a dire che Samu è sempre con noi. Non lo mettiamo sui social perché è un ragazzino e lo preserviamo il più possibile. Ho iniziato a vivere Ida come madre”. Ora, però, arriva una brutta notizia per il pubblico su altri due volti noti dello show.

Uomini e Donne, niente da fare per Pinuccia e Armando: sono stati fatti fuori?

In tanti si aspettavano di rivedere in studio Pinuccia, la dama che in passato è diventata uno dei personaggi più seguiti del programma. Ma non sarà così. Nelle prossime puntate, infatti, il volto noto non ci sarà. E dire che proprio lei era state presente alla prima puntata di questa edizione durante la quale aveva presentato dal vivo il suo singolo estivo, un successone.

La nuova esperienza musicale della dama ha colpito tanti telespettatori che si aspettavano che Pinuccia potesse riprendere il proprio posto in pianta stabile nel programma. Ma non sarà così, la sua partecipazione alla prima puntata resterà l’unica. Almeno stando alle anticipazioni sui nuovi appuntamenti di UeD. Stessa sorte per Armando Incarnato.

Ecco qui la reazione di Brando dopo aver visto l’esterna di Cristian e Beatriz! #UominieDonne pic.twitter.com/4lj5YcIzxo — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 20, 2023

Neppure l’attore partenopeo nonché una delle colonne delle ultime edizioni di Uomini e Donne tornerà in studio. In tanti si stanno chiedendo cosa sia successo, ma lui non ha fatto chiarezza. Di sicuro al momento non è impegnato in altri programmi e quindi potrebbe effettivamente tornare da un momento all’altro. Staremo a vedere. Intanto si vocifera sul ritorno di Isabella Ricci: la dama è reduce dalla fine del matrimonio con Fabio Mantovani, conosciuto proprio a UeD. Per questo potrebbe mettersi nuovamente in gioco…

