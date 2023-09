Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono tornati in studio; l’ex di Riccardo Guarnieri non ha perso tempo ha raccontato un retroscena proprio sul cavaliere tarantino. Prima però c’è stata una precisione di Alessandro sul rapporto tra lui e l’ex dama. “Il problema è sempre stata la distanza. Questa distanza abbiamo cercato di abbatterla. Cerchiamo di vederci sempre, ma io, se passano 15 giorni, vado in crisi. Io le faccio presente i miei stati d’animo”.

“Più va avanti e più il legame diventa forte. Una cosa che ci tengo a dire che Samu è sempre con noi. Non lo mettiamo sui social perché è un ragazzino e lo preserviamo il più possibile. Ho iniziato a vivere Ida come madre. Mi fa le sorprese e guida di notte, ma io non voglio. Vorrei saperlo prima, perché mi spavento che guida di notte sola”. Poi è stato Gianni Sperti a parlare ammettendo con l’ex dama di essere stato molto scettico in passato sulla loro relazione.





Uomini e Donne, Ida Platano: “Mai più sentito Riccardo Guarnieri”

“Non pensavo potesse durare tanto tra di voi”. E invece è stato smentito alla grande. Racconta Cooming soon come: “I due sono stati recentemente a New York per il 40°compleanno di Vicinanza, come svela l’ex dama del trono over. Ida racconta anche che, al di là dei viaggi e dei bei momenti, ci sono stati anche momenti bassi, che dipendono dalle differenze di carattere tra loro due”.

Insomma, ci sono le basi per un amore lungo. Ida ha poi preso parole su Riccardo Guarnieri: “No, non l’ho mai più sentito e devo dire che ora sono serena“. E voci di corridoi fanno sapere che Riccardo potrebbe non tornare. Pare che il cavaliere tarantino sia assente nel dating show perché non avrebbe ricevuto l’invito da parte della redazione per tornare a cercare l’anima gemella: “Dicono che non abbia ricevuto l’invito per ritornare in trasmissione”.

Dunque secondo l’esperto di gossip Riccardo Guarnieri sarebbe fingendo di avere una nuova fiamma in modo da “nascondere” il mancato invito da parte di Maria De Filippi. Sarà così? Va precisato che il diretto interessato non si è mai esposto sulla questione.