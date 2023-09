Brutte notizie per Maria De Filippi e Uomini e Donne. Nessuno pensava di dover leggere cose simili, invece la verità dei fatti dice questo e c’è un primo campanello di allarme, che risuona nella testa della conduttrice e in quella dei vertici Mediaset. A riferire tutto è il sito Ultimenotizieflash, che ha fatto un’analisi molto dettagliata della situazione e il quadro finale emerso non fa dormire sonni tranquilli. Anche se non siamo ancora in presenza di un incubo vero e proprio.

Maria De Filippi ha cominciato la nuova stagione di Uomini e Donne, ma stanno venendo fuori delle cose che potrebbero non far entusiasmare Pier Silvio Berlusconi. Occorrerà quindi fare attenzione affinché non si perda completamente il controllo, ma certamente Queen Mary è una delle maggiori esperte del piccolo schermo e farà in modo di intervenire tempestivamente. Ma per ora non resta che darvi la notizia non bella.

Maria De Filippi, per Uomini e Donne le giunge una brutta notizia

C’è stato un primo bilancio sul risultato di Maria De Filippi in questa nuova stagione di Uomini e Donne. I numeri non sono del tutto impietosi, dato che riesce a battere la concorrenza con facilità, ma allo stesso tempo è inevitabile anche soffermarsi su altri dati che non fanno saltare tutti dalla gioia. Anche perché, rispetto all’anno scorso, c’è un divario che sta diventando negativo e il timore è che possa andare peggio.

Come scrive Ultimenotizieflash, nonostante i buoni risultati raccolti, finora UeD non è stato mai in grado di raggiungere la soglia dei 3 milioni di telespettatori davanti al piccolo schermo. E c’è anche un’altra notizia che sorprende, ovvero che la soap opera Terra Amara, trasmessa prima del dating show, ha 300-400mila persone in più che la vedono rispetto a Uomini e Donne. E poi c’è anche un altro raffronto che non fa ben sperare.

300mila circa è anche il numero di telespettatori che sono di meno in confronto rispetto alla vecchia stagione. Ultimenotizieflash fa un parallelo importante: il 20 settembre dell’anno scorso c’era un pubblico pari a 2 milioni e 755mila, mentre il 19 settembre 2023 2 milioni e 358mila. E c’è chi pensa che il trash possa aver inciso in questo calo numerico. Nessun tracollo all’orizzonte, ma Maria dovrà fare sicuramente una riflessione.