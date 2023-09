Puntata dopo puntata il pubblico sta iniziando a conoscere i nuovi protagonisti di Uomini e Donne. I tronisti Cristian e Brando stanno cominciando a muovere i primi passi, tra conoscenze e esterne. Così come le corteggiatrici. Una in particolare però ha subito catturato le attenzioni e non proprio in modo positivo, a giudicare dai commenti negativi piovuti durante e dopo la puntata. Stiamo parlando di Beatriz.

La ragazza ha colpito entrambi i tronisti che però, secondo il pubblico del dating show non l’avrebbero ben inquadrata. Dopo la puntata di mercoledì 20 settembre 2023, infatti, sono diversi i telespettatori che ammettono di non essere per niente convinti del suo atteggiamento. Molti, per esempio, hanno già espresso il verdetto: è una persona falsa. In generale, la maggior parte del pubblico ritiene, infatti, di averla smascherata, a differenza dei due tronisti.

UeD, il pubblico contro la corteggiatrice Beatriz

Ma cosa è successo? La polemica su Beatriz è partita nel momento in cui Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio i due tronisti. A Brando e al pubblico ha svelato che dopo la scorsa registrazione Cristian, ha raggiunto Beatriz, che era uscita in esterna con Brando, in camerino per dimostrarle il suo interesse.

Quindi la conduttrice manda in onda il filmato in cui Beatriz parla dolcemente a Cristian: “Non farmi del male, perché non lo sopporterei”, gli dice guardandolo negli occhi. L’impressione di tutti è che i due siano già in sintonia e infatti lui ammette di essere davvero interessato a Beatriz, anche per la storia che ha raccontato durante la prima esterna con Brando.

A me sta corteggiatrice non piace proprio mi sa proprio di preparato #uominiedonne pic.twitter.com/6CrYK0xeTF — layla🦋alser era (@itslaranotlayla) September 20, 2023

Amica pure tu sei furba, molto furba.

E t'abbiamo già sgamata.#uominiedonne — wawa (@wawalovestrash) September 20, 2023

“Non sono solo la mia storia” ed è la prima cosa che raccontano #uominiedonne pic.twitter.com/CggUKANHvL — Rebbi🌵 (@macheenesoo_) September 20, 2023

Ed è questo per molti il passo falso. “Sul fatto della storia va bene, ma sono anche altro”, ribadisce la corteggiatrice scatenando così i telespettatori: era stata proprio lei a presentarsi con la sua drammatica storia. Basta dare uno sguardo ai social per rendersi conto come il pubblico UeD l’abbia già bollata. Pochi si fidano di lei.