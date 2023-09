Uomini e Donne, adesso non è escluso che qualche provvedimento potrà arrivare davvero. Quanto successo durante l’ultima puntata avrà di sicuro agitato i piani alti di Mediaset impegnati, da diversi mesi ormai, nella lotta al trash come ben sanno i fan di Barbara D’Urso. Protagonista, ancora una volta, Tina Cipollari sulla presenza delle quale si era discusso fino ad arrivare ad ipotizzare un possibile stop per evitare derive come quelle dello scorso anno.

Derive che si stanno riproponendo. Tutto è partito dal caso scatenato intorno a Elio, il cavalier duramente contestato da Tina nei giorni scorsi. Elio al quale Aurora Tropea ha rivolto queste parole: “Io non l’avrei fatto, non avrei salutato Tina. All’inizio ero come te, con Gianni… Poi non l’ho più fatto, vedi che ti si ritorce contro? Però io non mi sono mai permessa di dire a Gianni ‘cretino’. Hai quei due minuti che ti sale il sangue al cervello”.





Uomini e Donne, Tina Cipollari: furia sulla dama Aurora Tropea

E ancora: “Vedi? Da Gemma io non sarei mai andato dopo quello che ti ha fatto. Io non è che porto rancore, ma persone che ti offendono… Viene a mangiare e fa come la ragazzina. Il rispetto… Quando si supera il limite con la mancanza di rispetto, ti sto lontana”. Parole che hanno fatto saltare sulla sedia Tina che tuonato contro Aurora.

“Tu sei penosa, sei una brutta persona. Tu stai zitta che ti tappo la bocca per sempre”. La situazione si fa più tranquilla quando De Filippi decide di andare avanti, parlando della conoscenza che la Tropea ha appena iniziato con Marco. Poi, per fortuna, in campo sono entrati Ida e Alessandro con lui che ha raccontato questi mesi insieme.

“Il problema è sempre stata la distanza. Questa distanza abbiamo cercato di abbatterla. Cerchiamo di vederci sempre, ma io, se passano 15 giorni, vado in crisi. Io le faccio presente i miei stati d’animo. Più va avanti e più il legame diventa forte. Una cosa che ci tengo a dire che Samu è sempre con noi. Non lo mettiamo sui social perché è un ragazzino e lo preserviamo il più possibile. Ho iniziato a vivere Ida come madre. Mi fa le sorprese e guida di notte, ma io non voglio. Vorrei saperlo prima, perché mi spavento che guida di notte sola”.