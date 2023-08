Dopo le vacanze estive, Uomini e Donne è finalmente ripartito e fa subito discutere. La notizia sulle due pesanti assenze in studio ha immediatamente fatto il giro della rete, infatti nella prima registrazione del 24 agosto non sono apparsi due protagonisti assoluti del dating show di Maria De Filippi. Nessuna spiegazione ufficiale e tanto mistero intorno alle due figure di spicco del programma, il cui futuro è quindi ancora tutto da decifrare.

Anche se non abbiamo comunicati ufficiali su una presunta cacciata, il pubblico di Uomini e Donne è rimasto basito quando ha letto di queste due assenze di rilievo. Questa prima puntata registrata è stata anche fondamentale per presentare i primi tre tronisti della nuova edizione, parliamo di due uomini e una donna. Lei è già nota, parliamo di Manuela Carriero, che in passato ha già partecipato al reality show Temptation Island.

Uomini e Donne, due pesanti assenze nella prima registrazione

A dare tutte le informazioni più preziose su Uomini e Donne, comprese quelle relative alle due assenze clamorose e inaspettate, è stato il blogger Lorenzo Pugnaloni, sempre in prima linea quando si parla del programma di Canale 5. Ecco cosa ha scritto su Instagram: “Puntata focalizzata molto sul trono classico con la presentazione dei 3 tronisti Cristian, Brando e Manuela. In studio presenti Tina e Gianni. Presente anche Filippo per 2 confronti con le coppie di Temptation Island: ha ringraziato il pubblico per l’enorme successo”.

Pugnaloni ha aggiunto: “Ci sono stati sia Perla con Igor e Mirko con Greta sia Francesca e Manuel. Per quanto riguarda Francesca, Maria ha sottolineato il fatto che è stata molto amata dal pubblico e acclamata affinché fosse la nuova tronista, Maria dice che lei può farla ma non la vede pronta sentimentalmente parlando. Perciò si vedrà, magari più avanti. Trono over: presenti Gemma, Aurora e Roberta, sono nate delle discussioni già molto colorite”. E poi svelati i nomi degli assenti.

In che senso Armando e Riccardo assenti?!?! non facciamo scherzi oh #uominiedonne — real_Kekka (@realkekka) August 24, 2023

Ma soprattutto è stata annunciata la mancata presenza nel parterre di Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, anche se il blogger ha precisato che “magari dovevano entrare e non hanno fatto in tempo“. Vedremo nelle prossime registrazioni se capiremo qualcosa in più.