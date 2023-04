“Questa notte due fari, lo stritolio delle gomme, un rumore forte, il buio”, inizia così il racconto dell’ex cavaliere di Uomini e Donne Diego Tavani rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale nelle ore scorse. Una notizia che ha immediatamente allertato i fan del programma che non lo hanno dimenticato. Il suo passaggio in studio è infatti legato ad una delle dame più note della storia del dating: Ida Platano, con la quale sembrava ad un passo dall’uscire. E invece il destino aveva deciso diversamente.



Dentro lo studio, infatti, il cavaliere aveva trovato l’amore con Aneta Buchtova, poi naufragato alla fine dello scorso anno con un comunicato dai toni gelidi dopo l’amore manifestato in studio. Lui è il cavaliere Diego Tavani che racconta di essere stato miracolato dalla sorte. Racconta infatti come per attimi non abbiamo perso la vita.

Uomini e Donne, incidente stradale per l’ex cavaliere Diego Tavani: cosa è successo



Nello specifico racconta: “E poi il miracolo. Guardi su e capisci che qualcuno, per centimetri, ti ha salvato. Grazie vita perché a parte i dolori che sento addosso… Ancora posso vedere mio figlio crescere”. Non è chiara la dinamica dell’incidente, né dove si sia verificato, l’importante però è che non ci sono rischi per la salute di Diego ma solo un grande spavento.



Dopo la fine della storia con Aneta Diego sembra essere single. La loro storia, come detto sopra, era finita in maniera turbolenta. Alle parole di lui avevano fatto eco quelle di lei. Raccontava Aneta: “Ciao a tutti. Visto l’affetto che mi avete sempre dimostrato, dato probabilmente anche per il mio modo di essere sempre sincera e trasparente, mi sento di dirvi che la storia con Diego è giunta al termine”.



E ancora: “Quella che lui mi dichiarava come una pausa di riflessione, a cui io non ho mai creduto, si è rivelato un modo poco maturo e privo di confronto. Tutto ciò mi porta a considerare definitivamente chiusa la nostra storia. Buon Natale. La vostra Aneta”. Aneta di cui si era spesso vociferato circa un ritorno a Uomini e Donne, voci che poi si sono rivelate infondate.