Uomini e Donne, Diego Tavani e Aneta Buchtova nuove rivelazioni dopo la decisione di lasciare insieme il programma. Nel corso della prima intervista post scelta rilasciata al Magazine del programma, Diego Tavani e Aneta Buchtova avevano risposto alle domande senza tenersi per loro la felicità del momento. “La prima sera ci siamo contornati di amici, siamo andati prima a cena e poi a bere una cosa… è stata una specie di festa per la nostra uscita, un momento molto bello”.

E ancora: “Anche il giorno dopo ci siamo organizzati per vederci la sera e Aneta mi ha detto: “Ti fermi a casa mia?”. Io in un primo momento ho detto: “Sì”, poi mi è presa la strizza (ride), ma perché per me dormire a casa di una persona è qualcosa che rompe i miei schemi. Sono stato quasi tentato dal darle buca! Poi mi sono messo a prepara la borsa e mi sono reso conto che era il momento di mettere da parte le mie paure. Ho ritrovato l’entusiasmo”, aveva confessato Diego Tavani.





Uomini e Donne, Diego Tavani e Aneta Buchtova: cosa succede



Parole quelle di Diego Tavani che erano andate incontro anche alla conferma di Aneta: “Sì, siamo stati benissimo. Il giorno dopo abbiamo raggiunto dei miei amici a Villa Ada per la colazione, poi siamo andati dall’altra parte di Roma per vedere degli amici di Diego a pranzo. Il pomeriggio ci siamo anche fatti una passeggiata in centro… insomma, ci siamo vissuti davvero per ventiquattr’ore consecutive!”.



Nelle settimane scorse si era parlato anche di convivenza e matrimonio. Dopo l’iniziale entusiasmo al momento, però, l’ex cavaliere di Uomini e donne ha preferito mettere un freno, ammettendo che prima gli piacerebbe poter avere una certa stabilità dal punto di vista economico. “Il matrimonio, invece, è qualcosa che stiamo prendendo in considerazione: il progetto c’è, ma io vorrei prima trovare una stabilità economica, non voglio mica fare il mantenuto”. (Leggi anche Maria De Filippi rimprovera Diego Tavani).



Così ha sentenziato Diego Tavani precisando che forse potrebbero prendere in considerazione l’idea di convolare a nozze insieme tra qualche anno. “Di figli non abbiamo ancora parlato, ma per entrambi non si tratta di una priorità”, ha ammesso l’ex protagonista del trono over che, prima di incontrare Aneta, aveva provato a costruire un rapporto sentimentale con Ida Platano.

“La situazione è questa”. Diego Tavani ed Aneta Buchtova lo dicono dopo la scelta a UeD