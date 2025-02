È nata una nuova coppia a Uomini e Donne, oggi dopo alcune settimane di conoscenza hanno deciso di lasciare lo studio insieme. I commenti si dividono. “Speriamo non torni più lei, anche io rivalutata in negativo, perché si capiva che Diego non le è mai piaciuto e doveva essere onesta, non che lo illudeva un giorno sì e l’altro no, solo per avere attenzioni”.

“Ben per lei, ma questa scelta che è avvenuta nell’arco di due mesi fa capire il fatto che Diego aveva ragione quando diceva che lei non fosse realmente interessata a lui. Ha praticamente confermato che Diego aveva ragione”. “Bellissimi, una delle coppie più belle nate quest’anno”.





Uomini e Donne, Giorgio e Claudia lasciano lo studio insieme

“Claudia vuole lasciare il programma, lui non mi sembra molto convinto, ma siccome lei è una bambina viziata la accontenta, secondo me non arrivano neanche a mangiare il cocomero a ferragosto”. Parliamo di Claudia e Giorgio, che sembrano innamoratissimi nonostante qualche ritrosia da parte di certi utenti. E loro hanno già deciso di intervenire.

Dopo la decisione di lasciare il programma insieme a Claudia infatti, Giorgio ha spiegato: “Due settimane fa io ero ancora dell’idea di conoscere altre ragazze, poi abbiamo passato questo ne settimana insieme dove siamo stati bene. Ci sono stati anche momenti dove abbiamo discusso per cose nostre”.

“Dopo questi giorni la mia posizione è cambiata, non ho intenzione di conoscere altre donne e voglio concentrarmi esclusivamente su di te“. A quel punto la conduttrice ha riportato le parole della dama: “Pensa di aver trovato in te la persona giusta e sarebbe pronta ad uscire dal programma, per lei non ha alcun senso star qua”. E lei: “Non te lo so spiegare, è una cosa che è successa con naturalezza. Quando nisci un percorso con una persona dove va tutto male e in più ci metti le tue cose di prima…Lui lo ha fatto con talmente tanta spensieratezza e naturalezza che non sai nemmeno spiegare il perché. Secondo me è questo l’amore, quando non sai spiegare perché succedono certe cose. Poi capisci di provare qualcosa quando ti fanno le domande e tu quando parli hai le lacrime agli occhi”.