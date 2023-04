A Uomini e Donne c’è spazio anche per le storie a lieto fine, in un momento particolarmente turbolento per il programma c’è una coppia che ha trovato l’amore. È successo durante la puntata di oggi con il cavaliere che si è presentato con tre rose per la dama dicendo: “Le rose hanno un significato particolare, sovrapponibile al nostro percorso qui. Le tre rose indicano la prima fase di conoscenza, poi l’approfondimento e il sentimento.

Noi ci siamo lasciati l’altra volta con il proposito di riprovarci, la soluzione è viversi. Lì trovi le risposte”.

“Lo abbiamo fatto per telefono perché siamo obbligati a questo, poi l’abbiamo fatto vedendoci. Ieri siamo stati a cena e non ridevo così da molti anni, è stata una bella cosa. Questo ha aggiunto un altro tassello componendo un quadro completo. Lei mi piace, mi attira, per le sue idee, per il suo umorismo. Avevo una richiesta da farti: sono convinto che la partita si gioca fuori, fuori abbiamo cose da risolvere”.

Uomini e Donne, Sabino e Silvia lasciano il programma insieme



“Voglio chiederti se lasciamo il programma e ci viviamo fuori”. A pronunciare queste parole il cavaliere Sabino che ha così conquistato la dama Silvia che poi ha risposto: “Hai raccontato tu la parte bella, l’unica nostra difficoltà è la lontananza. Torino-Bari sono tanti km, da quando sono qui ho preso 60 treni, ho fatto 41 mila km per venire qua. Ora devo iniziare a prendere l’aereo”. Dopo il ballo, hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne tra gli applausi dei presenti.



Tantissimi i commenti arrivati: “Si molto sono anche esteticamente molto simili, stessi colori. Si capiva cmq che lei era presa …questo sarebbe il fine del programma non le litigate noi lo guardiamo x questo motivo, poi se dobbiamo subire le liti almeno non tagliassero i punti poi salienti”. Con qualcuno che non ha perso tempo ed ha preso di mira Tina.



“La trasmissione deve essere questa! Le parolacce e gli insulti di Tina devono finire perché sta rovinando il programma. Essere opinionisti non significa avere la verità e soprattutto non si deve prendere confidenze che non le competono. Sembra strano che Maria permetta tutto ciò!”.