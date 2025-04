“Ho scelto te”. Uomini e Donne, la coppia lascia lo studio insieme: sono bastati pochi sguardi per dirsi tutto

Uomini e Donne, una coppia appena formata potrebbe lasciare il parterre. Intanto queste settimane continuano ad essere molto turbolenti. Nei giorni scorsi abbiamo assistito alla lite tra Giovanni e Agnese. Per sedare la discussione è dovuta entrare in campo Maria De Filippi. A prendere la parola è stata Agnese che ha detto: “È stato vergognoso come si è approcciato con me, poi con lei”.

“Ci sono modi e modi per dire le cose. Devi essere contento se tua figlia non incontra mai un uomo come il papà”. Davanti a queste parole Giovanni ha sbottato e non le ha mandate a dire: “Mia figlia non la devi nominare proprio, stai zitta. Pensa a fare…”. È intervenuta Maria De Filippi per sgridare il Cavaliere per i toni utilizzati: “Guarda Giovanni che anche loro hanno dei figli. Quindi datti una calmata”.





Uomini e Donne, Sabrina potrebbe lasciare il parterre con Guido

Così mentre Sabrina potrebbe abbandonare il programma. Le anticipazioni trapelate dal sito internet del blogger Lorenzo Pugnaloni rivelano come sono proseguite le vicende sentimentali dei protagonisti del parterre over e del trono classico. Sabrina sarà contenta della frequentazione con Guido, al punto da sentirsi pronta a lasciare la trasmissione con lui.

Sabrina Zago frequenterà Guido e la conoscenza tra i due protagonisti del parterre over andrà bene. Gianni Sperti interverrà durante il racconto della coppia, ritenendo che sia arrivato il momento di lasciare il dating show insieme. Intanto potrebbe lasciare il parterre anche il corteggiatore di Tina, Cosimo, beccato con un’altra.

Cosimo Dadorante aveva rapidamente colpito Tina con regali lussuosi come borse firmate e gioielli, oltre che con un romantico weekend a Parigi. E non è finita: dopo aver preso insieme lezioni di flamenco, Cosimo ha organizzato per Tina un altro viaggio esclusivo a Madrid, promettendole persino uno shopping esclusivo da Bulgari. Recentemente, inoltre, ha portato la tronista a conoscere la sua famiglia nella città natale, confermando intenzioni molto serie, anche se tra loro non si è ancora accesa del tutto la passione.