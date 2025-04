Francesca Polizzi ha lasciato il trono di Uomini e donne da pochi giorni, ma il suo addio continua a far discutere. La giovane corteggiatrice, appena 24enne, ha deciso di interrompere la conoscenza con Gianmarco Steri e non si è presentata alla registrazione del programma andata in scena martedì scorso. Una scelta netta, che ha sorpreso i fan più affezionati, quelli che da mesi facevano il tifo per lei e che oggi, con un misto di malinconia e speranza, sognano di rivederla in tv. Magari sul trono, in veste di protagonista. Ma a spegnere ogni illusione ci ha pensato proprio lei, rispondendo sui social: “Non fa proprio per me”.

Parole che suonano come una chiusura definitiva a un eventuale ritorno nel programma, almeno in quel ruolo tanto ambito. E che sembrano confermare quanto già apparso evidente nelle ultime settimane: Francesca non si sentiva più a suo agio all’interno del contesto televisivo in cui era entrata per cercare l’amore. Martedì 22 aprile, durante la registrazione, Gianmarco ha commentato l’assenza di Francesca dicendo che, anche se si fosse presentata, l’avrebbe comunque mandata via. Un’affermazione che ha colpito molti spettatori, aumentando la percezione che tra i due le cose fossero ormai compromesse da tempo.





Uomini e Donne, Francesca Polizzi dice no al trono

Nonostante l’addio improvviso, il pubblico non ha smesso di far sentire la propria vicinanza alla ragazza. Su TikTok e su X, tantissimi utenti hanno espresso parole di stima e affetto. C’è chi la definisce “la più vera” mai passata da quel trono, chi la incoraggia a seguire la strada da content creator, chi ipotizza che dietro la sua uscita ci sia stato anche un trattamento poco rispettoso, sottolineando la rimozione dei tag al programma dal suo profilo Instagram. E ancora: “Ha ragione, è troppo matura per quel programma”, “Lei è sana e ha un sacco di cose da trasmettere”, si legge tra i numerosi commenti.

Il suo percorso si è concluso senza lieto fine, ma ha lasciato un segno evidente nel cuore del pubblico. In molti l’hanno apprezzata per la sincerità con cui si è mostrata, per il modo diretto di affrontare i momenti difficili, e per aver messo in gioco le proprie emozioni senza filtri. Secondo alcuni utenti, è stato proprio questo suo atteggiamento trasparente a spaventare Gianmarco, che si sarebbe tirato indietro una volta compreso che Francesca faceva sul serio, cercando qualcosa di autentico, e non una semplice vetrina televisiva.

Ora, con la sua autoeliminazione, le corteggiatrici di Gianmarco si sono ridotte a due: Nadia e Cristina. Il tronista ha ancora poche settimane per fare la sua scelta finale. L’edizione 2024/2025 del programma è ormai alle battute conclusive, e le registrazioni dovrebbero concludersi entro la fine di maggio. La sensazione, però, è che il capitolo più sincero di questa stagione si sia già chiuso con l’uscita di scena di Francesca Polizzi, che ha preferito la coerenza al compromesso e che, forse, ha trovato la sua vera voce lontano dalle telecamere.