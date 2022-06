Uomini e Donne e cast Trono Classico, c’è una novità importante. Nelle scorse ore è stata diffusa un’importante anticipazione sulla prossima stagione del dating show di Maria De Filippi e, nonostante manchino ancora dei mesi al ritorno del programma, si stanno iniziando a delineare le prime ipotesi. A parlare è stata una persona informata, che spesso e volentieri ha fornito interessanti anticipazioni su UeD. E proprio su quest’ultimo sono emerse delle critiche nelle ore precedenti.

Uomini e Donne e cast Trono Classico, a breve vi racconteremo tutti i particolari venuti a gala. Intanto, stando a quanto rivelato da Blasting News, che ha condiviso alcuni messaggi del pubblico di Uomini e Donne, queste sono state le principali contestazioni: “Sempre le stesse facce hanno stancato, non è possibile che ritorneranno ancora Ida e Riccardo”, “Maria, fai pulizia. Manda a casa Armando, Biagio, Gemma, Ida e tutti quelli che stanno lì a scaldare solamente la sedia”, “Per favore Maria, manda a casa Armando, Biagio, Gemma e Ida.”.





Uomini e Donne e cast Trono Classico: le prime indiscrezioni

Uomini e Donne e cast Trono Classico della prossima stagione, a riferire i dettagli ci ha pensato la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover del blogger Lorenzo Pugnaloni. La mancanza del dating show si sta già facendo sentire ed ecco che dunque stanno già emergendo novità, per quanto riguarda i prossimi mesi. In particolare, sono state fornite informazioni su due questioni interessanti. Vedremo soprattutto gente che il pubblico ha già apprezzato, stando a quello che stiamo per dirvi.

Questo quanto scritto da Lorenzo Pugnalone sul social: “Molto probabilmente a settembre ritornerà la formula ancora mista, ovvero Classico e Over insieme. Tra i tronisti, che saranno 4, troveremo sicuramente volti nuovi, ma uno/a potrebbe essere già conosciuto/a. (Ovviamente sono solo indiscrezioni, nulla di certo)”. E Blasting News ha aggiunto che dovrebbe trattarsi di un ex corteggiatore o corteggiatrice. Potrebbero essere Lilli Pugliese, Andrea Della Cioppa o Federica Aversano.

Nei giorni scorsi Ida Platano ha pubblicato nelle sue storie Instagram, alcuni messaggi ricevuti sui social da un account anonimo. Una persona ha criticato la dama di Uomini e Donne per il suo aspetto fisico. ”Che sgorbio! Un testone senza collo. Puoi massaggiare per secoli! Sempre due cotechini avrai”. E lei ha deciso di replicare alle parole ricevute. ”Cosa mangiate la mattina? Veleno”.

“Cacciati dal programma”. UeD, verso la rivoluzione. Fuori i nomi top, cambia tutto