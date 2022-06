“Cacciati dal programma”. UeD, verso la rivoluzione. Fuori i nomi top, cambia tutto

Uomini e Donne, cambiamenti nella prossima stagione in vista nel programma di Maria De Filippi. Le ultime voci sono davvero molto forti e fanno riferimento a polemiche scatenate dal pubblico nelle scorse ore. E c’è davvero la possibilità che la produzione possa ascoltare queste critiche e intervenire duramente per porre rimedio. Una situazione quasi inedita, infatti prima d’ora mai si era arrivati a contestazioni così nette con diversi volti del dating show che sono stati messi duramente nel mirino.

Uomini e Donne, cambiamenti nella prossima stagione in vista per quanto riguarda le persone che saranno presenti nel parterre. Intanto, Ida Platano ha affermato: “L’unica persona a cui devo chiedere scusa sono soltanto io. Per non essermi amata come meritavo, per non essermi messa spesso come priorità”, è il risultato della riflessione a cui è giunta Ida Platano. Poi si tira in ballo anche il nome di Tina Cipollari, storica opinionista del programma: “Nessuno può valere più di te stessa”. Ma veniamo al presente.





Uomini e Donne, cambiamenti prossima stagione in vista: chi va via

A Uomini e Donne cambiamenti nella prossima stagione possibili, alla luce delle tante lamentele che stanno ricevendo i produttori della trasmissione e quindi anche Maria De Filippi. Nel prossimo mese di settembre ritorneranno ad esserci tronisti e corteggiatori, ma anche le dinamiche del Trono Over. E proprio su quest’ultimo aspetto ci sono state critiche a non finire. Andiamo a vedere insieme cosa hanno scritto alcuni utenti, come riferito da Blasting News, e che tipo di decisioni hanno invocato.

Stando a quanto rivelato da Blasting News, che ha condiviso alcuni messaggi del pubblico di Uomini e Donne, queste sono state le principali contestazioni: “Sempre le stesse facce hanno stancato, non è possibile che ritorneranno ancora Ida e Riccardo”, “Maria, fai pulizia. Manda a casa Armando, Biagio, Gemma, Ida e tutti quelli che stanno lì a scaldare solamente la sedia”, “Per favore Maria, manda a casa Armando, Biagio, Gemma e Ida. Servono persone che vogliono trovare l’amore vero”.

Su Uomini e Donne è emersa anche una novità negli ultimi giorni. Questo il messaggio dell’influencer Amedeo Venza: “Nella prossima stagione di Uomini e Donne potrebbero ritornare le scelte serali! Un format che ha avuto grande successo qualche anno fa e messo da parte per via anche del lockdown!”. Vedremo se si avvereranno tutte queste ipotesi.

