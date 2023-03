Uomini e Donne, fari puntati su Carola dopo le ultime segnalazioni: la corteggiatrice di Federico Nicotera era stata infatti beccata all’interno di un locale con un ragazzo. A rilanciare il gossip era stata Deianira Marzano, a spegnerlo la diretta interessata con delle frasi inequivocabili. “Ovviamente mi spiace soprattutto per una persona a cui ho già fatto arrivare un messaggio”, aveva esordito Carola nel suo messaggio social confermando così di aver messo già al corrente dei fatti Federico.



“Non so come fate a credere a certe cose non reali che girano sul web”, aveva aggiunto ancora la corteggiatrice di Uomini e donne. Il pubblico cosa ne pensa? Continua a sostenere Carola. “Devono ringraziare Carola se si è provato così interesse per il trono classico, erano anni che non succedeva. Per loro le donne dovrebbero essere tutte sottone e accondiscendenti, ma svegliatevi. Viva la donna con carattere, che è gelosa dei propri sentimenti, viva la donna forte e pronta a far valere le sue ragioni”.

Uomini e Donne, Carola in crisi per la scelta di Federico



E ancora: “E fin troppo educata è, come fai a non litigare con una che ti ride alle spalle come una stupida adolescente…ma dai! Spero scelga davvero con il cuore e non si faccia influenzare da pareri esterni. Credo che con Alice non durerebbe perché non vedo sintonia, si scoccerebbe prima dell’estate….poi a lui la scelta. Ma Carola già mi manca”.



Bordate sono cadute su Alice: ““Il problema di Alice è che lei critica e sbeffeggia quando le stesse cose le fa la rivale; invece si crede matura e stoc***o e dice di essere dalla parte della ragione e vuole comprensione quando le fa lei… È l’ipocrisia ad essere insopportabile. Non ha mai fatto in questi 4 mesi altro se non le stesse identiche cose di Carola eppure si mette sul piedistallo screditando l’altra”.



Dopo il rinvio della registrazione di Uomini e donne dedicata alla scelta, Carola è intervenuta sui social e lo ha fatto esplicando il suo stato d’animo attuale. Carola non ha nascosto che questo per lei è un momento di “grande tensione”. Forte al punto che parlare di crisi non è sbagliato.