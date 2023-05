Uomini e Donne, i fan del programma sono sicuri: Carlo e Nicole sarebbero ai ferri corti e la separazione a un passo. Una notizia che gela gli animi e che arriva pochi giorni dopo il desiderio espresso dalla coppia di iniziare una convivenza. Dopo la scelta si era mostrati insieme, lui si era fermato a casa di lei. Aveva detto l’ex tronista: “Non ci siamo staccati un secondo! Pian piano iniziamo a realizzare quello che è successo e siamo sempre più felici. Subito dopo la puntata siamo stati portati nella suite di un hotel e lì abbiamo deciso di continuare a stare insieme finché possibile”.

E ancora: “Gli ho già fatto conoscere le persone più importanti per me”. Poi l’ammissione sulla convivenza: “Per adesso cercheremo di venirci incontro, alternandoci: qualche volta andrò io a Roma, altre volte salirà lei a Ravenna. Visto quanto stiamo bene insieme ho anche iniziato a pensare di vivere con lei, anche se è prematuro fare dei passi concreti”.





Uomini e Donne, Carlo e Nicole: i fan sicuri, separazione vicina

“Però Nicole non mi ha ancora cacciato da casa! I nostri progetti a breve termine? Riuscire a conciliare le esigenze del lavoro con quella di vederci il più possibile”. Un quadro idilliaco che ora sembra cambiare rapidamente. Da Nicole e Carlo, è bene chiarire per togliere qualsiasi fraintendimento, non è arrivata nessun segnale eppure i fan non si fidano di lei.

Molti che seguono Uomini e Donne sono infatti convinti che la separazione tra Nicole Santinelli e Carlo sia ad un passo. Dopo l’intervista a Verissimo i commenti si sono scatenati: “Lui è un bravissimo ragazzo e si vede, ma lei continua a essere finta. Lo sta prendendo solo in giro”. E ancora: “È tutto così troppo…secondo me tra qualche settimana, lei si stancherà e lo mollerà”. Sono in molti a pensarla così.

Ma in tanti li difendono: “Bellissimi. Dio li fa e li accoppia chissà di quale grande bellezza saranno i vostri figli. Ciao auguri da una mamma che ha pregato tanto per la vostra scelta. Dio vi Benedica ora e sempre. Buona Domenica”. “Ci state facendo sognare, vi prego non smettete”.