Uomini e Donne, sembra senza fine la polemica scoppiata tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini dopo l’addio; Carlo, in particolare, è rimasto molto deluso dalle parole dell’ex fidanzata e ha deciso di replicare. Lo ha fatto raccontando altri particolari dietro il loro breve rapporto e sollevando la reazione dei fan di Uomini e Donne. Carlo ha iniziato scagliandosi contro le parole che Nicole ha affidato ai social questa mattina: “Queste insinuazioni sono abbastanza pesanti. Soprattutto quando leggo espressioni come “l’apparenza inganna”. Sono espressioni che mi danno fastidio”.

“Sottintendono che io mi sia proposto in trasmissione in maniera diversa da come mi sono mostrato fuori dal contesto televisivo. In realtà io fuori sono stato molto coerente con i sentimenti che provo e provavo verso di lei. Ho apprezzato moltissimo che lei abbia voluto presentarmi il suo mondo e le persone a lei care. L’ho apprezzato moltissimo ed è anche per questo che il mio sentimento verso di lei è così cresciuto. Anche io avevo pianificato di presentarle le persone a me care”.





Uomini e Donne, Carlo Alberto: “Deluso dalle parole di Nicole”

A sostegno di questa posizione Carlo racconta di tre momenti precisi: “Voglio fare riferimento a tre gesti che ho fatto dopo la scelta, che testimoniano la mia buona fede e la verità del mio interesse nei suoi confronti. Il primo, come ho detto, è stato quello di pianificare l’incontro con i miei genitori e i miei amici, che non è stato possibile purtroppo per l’alluvione, quindi per cause di forza maggiore”.

“Il secondo gesto, mosso dall’interesse sincero che avevo verso di lei, ho fatto il classico gesto che si fa in occasione di un fidanzamento. Cioè quel gesto simbolico di cui sappiamo tutti. Il terzo gesto, avevo manifestato a lei, sempre in coerenza con quello che provavo, la volontà di spostarmi a Roma. Se questo è poco. Lei per tutta risposta mi ha detto “che se dovevo farlo per lei non era il caso”.

Quindi Carlo Alberto conclude: "Ci può stare come risposta, essendo molto presto. Io voglio solo dire che il mio interesse era sincero, perché lei ha detto che l'apparenza inganna". L'augurio è che presto questa storia si schiuda, ma ora tutti aspettano una risposta di Nicole.