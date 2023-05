Uomini e Donne, gli ultimi due troni non sono stati per niente fortunati. Dopo l’addio lampo tra Luca Daffrè e Alessandra Somensi è arrivato anche quello di Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini. Erano anche stati a Verissimo insieme e fatto sognare il pubblico parlando di convivenza. Poi, nelle scorse ore, l’annuncio choc. Dopo il video in lacrime di Carlo Alberto, è arrivata la conferma dell’ex tronista che però, nel dare la notizia, ha fatto anche il nome di Andrea Foriglio, l’osteopata romano dato come corteggiatore favorito da pubblico, parterre e opinionisti del programma.

“A proposito di futuro, in tanti mi state chiedendo come andrà a finire tra me e Andrea. Quello che ho provato e pensato con lui nel programma non posso negarlo”, le parole di Nicole Santinelli che hanno subito mandato in tilt i fan. Un po’ perché sembrate di cattivo gusto, un po’ perché, secondo molti, darebbero l’idea di tenere uno spiraglio aperto per una possibile frequentazione futura. Non solo. È spuntata anche una segnalazione.

Nicole Santinelli, “troppo tardi”: arriva il no

Stando a una segnalazione riportata da Deianira Marzano, Nicole Santinelli e Andrea Foriglio si sarebbero anche visti: “Fonti dicono che pare che Nicole e Andrea si siano non solo sentiti ma anche visti. Perché lei non dice le cose come stanno se così fosse? Povero Carletto e povero Andrea visto che pare ci sia un terzo interesse”.

E ora si fa sentire proprio Andrea Foriglio. Il corteggiatore ‘scartato’, dopo essere stato citato da Nicole Santinelli nell’addio a Carlo Alberto Mancini, ha rotto il silenzio sul suo profilo Instagram, evidentemente stufo delle polemiche nate dopo essere stato nominato in questa circostanza.

“Nicole ha scelto con la testa e non con il cuore – ha esordito tra le Storie – Anche questa volta non mi sono sbagliato e gli occhi parlavano da soli… per come è stata fatta la scelta non poteva esserci un epilogo diverso. Ora è troppo tardi e ho rispetto per me stesso. Nella mia vita non sono mai stato la seconda scelta di nessuno e non ho intenzione di esserlo nemmeno questa volta”. Nessuno spiraglio aperto, dunque, da parte dell’ex UeD.