Uomini e Donne è in pausa in vista dell’estate ormai imminente, ma le dinamiche degli ex protagonisti fanno ancora discutere. L’ultima novità clamorosa ha riguardato Carlo Alberto Mancini e Nicole Santinelli, che si sono lasciati improvvisamente dopo poco tempo trascorso insieme. Sono durati leggermente di più rispetto al fidanzamento flash di Luca Daffrè ed Alessandra Somensi, ma hanno ugualmente causato la stessa delusione al pubblico del dating show.

Adesso sull’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Carlo Alberto Mancini, è uscita una notizia molto importante e che potrebbe cambiare ogni scenario. Sull’ormai ex coppia composta da lui e Nicole ha detto la sua nelle scorse ore pure Roberta Di Padua, nemica dell’ex tronista: “Ho preso talmente tanti pali nella vita che, quando c’è qualcosa che non va, le persone le riconosci subito. Le fiuto da lontano, quindi non è stato difficile, per me non è stata una novità ed era solo questione di tempo”.

Uomini e Donne, importante novità su Carlo Alberto Mancini

Sperava che Uomini e Donne gli avesse donato la sua anima gemella, ma Carlo Alberto Mancini è invece rimasto molto deluso dall’epilogo della sua breve storia d’amore con Nicole Santinelli. La decisione di lasciarsi è stata infatti presa da lei, che non riteneva ci fossero i presupposti per portarla avanti. Ma il futuro dell’uomo potrebbe non essere negativo, infatti si sta vociferando di una cosa davvero molto suggestiva.

Stando alle anticipazioni del sito Blastingnews sulla prossima edizione di UeD, Maria De Filippi potrebbe non richiamare più Biagio Di Maro, dopo averlo cacciato nel corso della scorsa stagione, e anche Armando Incarnato non sarebbe ancora sicuro della riconferma. Mentre Carlo Alberto Mancini, dopo essere stato mollato da Nicole, potrebbe salire sul trono e sarà lui a scegliere chi sarà la sua futura fidanzata, grazie al ruolo di tronista.

Ovviamente in estate ne sapremo di più, ma le indiscrezioni su Carlo Alberto sono molto forti e quindi la conduttrice di UeD potrebbe aver deciso di dargli una chance, dato che ha avuto un vero e proprio choc sentimentale.