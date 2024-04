“Io me ne vado”. Uomini e Donne, altro addio e polemiche furiose: la puntata finisce in rissa

Non solo Ida Platano, dentro Uomini e Donne è ancora in corsa il trono di Daniele. Nella scorsa puntata una sua corteggiatrice ha lasciato lo studio dopo alcuni commenti non proprio lusinghieri nei suoi confronti. Tutto è nato quando è andato in scena il confronto tra Marika e Gaia, con la prima che ha accusato la seconda di parlare male di lei, sostenendo, tra le altre cose: che con lei Daniele si potrebbe divertire solo una notte. Offese molto pesanti.

Poi è intervenuta Maria De Filippi che ha spiegato come Daniele abbia confessato: “che con Gaia vuole essere sicuro prima di poterle dare un bacio perché è mamma”. Parole percepite come la conferma che per Daniele lei sia una ragazza disponibile. Un’interpretazione personale, va precisato, che ha spinto Marika a lasciare lo studio.





Uomini e Donne, Marika lascia lo studio in lacrime

Così mentre Gaia si lascia andare alle lacrime. “Ma perché piangi?”, chiede la padrona di casa. “Ci sono rimasta male. Un conto è immaginare che possa baciare un’altra ragazza e un conto è vederlo”, risponde Gaia che poi ammette di essere davvero molto interessata a lui.Il pubblico si è schierato in maniera compatta con Marika e contro Gaia.

“Ora questa solo perché “è mamma” può sparare sentenze come dare della poco di buono a una ragazza e fare la finta santa da tutelare”. “Complimenti han lasciato passare il messaggio che a 20 anni davanti alle telecamere, e non di nascosto, se baci, ricambiata, un ragazzo che stai costeggiando sei una poco di buono. Benvenuto medioevo”.

“Marika insultata e sminuita da tutti senza che lui faccia bah, il suo bacio fatto passare quasi come una sveltina e sempre per sottolineare che con Gaia c’è di più mentre con lei si può sfogare, una mortificazione continua e in più non viene neanche scelta per ballare, ha tutte le ragioni per andarsene e lasciare Rosa Ricci e Carmine in centro studio”.