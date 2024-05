“Non si vedono da settimane”. È questa l’indiscrezione che in queste ore sta rimbalzando in rete. Una notizia che sembra essere confermata e che riguarda una delle coppie uscite quest’anno da Uomini e Donne: quella formata da Brando e Raffaella. Tra i due tutto sembrava andare a gonfie vele. In una recente intervista al settimanale Nuovo Brando diceva: “Spesso lei mi chiede con chi sono e se ci sono ragazze insieme a me. In realtà per me un po’ di sana gelosia non può che far bene al rapporto”.

“Perché altro non è che la testimonianza che si tiene all’altro”. Una delle domande più importanti riservate a Brando era stata quella sulla possibile convivenza con Raffaella. E la risposta era stata netta: “Per ora è presto, al momento continuo a fare base a Treviso dove lavoro come maestro di sci e modello. Mentre Raffaella sta a Napoli”.





Uomini e Donne, Brando e Raffaella si sono lasciati?

“Comunque tra le mie mete del cuore c’è Miami, dove ho vissuto i primi sette anni della mia vita”. Il vero problema per la coppia non è mai stato l’amore, ma la lontananza. L’ultimo scatto social insieme risale a quattro settimane fa. Da tutto questo tempo la coppia non si vedrebbe. “Meno male che avevi detto che eri disposta a spostarti“, afferma una followers.

La risposta di Raffaella non si è fatta attendere: “Stiamo insieme da dopo più di un mese, stiamo bene – risponde Raffaella – Ho 26 anni e una testa pensante, non siamo in un film Disney, ma nella vita reale e partire a mille non porta a nulla di buono. Se c’è una cosa che ho imparato nella vita è che le cose hanno i propri tempi e accorciarli non porta a nulla di buono”.

“Quando saremo pronti a fare questo passo, lo faremo…Rispettare i propri tempi non significa non volersi bene”. Solo alcuni giorni fa, l’ex tronista aveva raccontato di come un amore a distanza avesse le sue criticità ma non per questo fosse un amore impossibile. Eppure c’è qualcuno convinto che la crisi sia forte e reale e che l’addio non sia mai stato così vicino.