Uomini e Donne senza pace, Deianira Marzano ha condiviso tra le storie del suo account Instagram subito dopo la fine delle riprese di questo lunedì. “Una corteggiatrice di Gianmarco, ha un flirt in corso con un calciatore spagnolo. Non è solo una questione di follow: si sentono, si scrivono e c’è del tenero”, si legge nel messaggio che l’influencer ha pubblicato in queste ore.

L’esperta di Gossip ha anche fatto il nome del giocatore di calcio con cui Ferrara si starebbe sentendo in questo periodo: “Dovrebbe essere Eric Garcìa Martret del Barcellona”. Al momento di tutti questi rumor non esistono prove, quindi vanno presi con le pinze almeno finché non verranno confermati o smentiti dai diretti interessati.





Uomini e Donne, Cristina fidanzata con un calciatore?

Lei la bellissima Cristina. E i commenti sono fioccati: “Cerchi l’amore a Uomini e Donne ma stai con un altro: fai ridere”. E le sorpresa a UeD non finiscono qui. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha infatti pubblicato nelle sue storie Instagram una foto che sta già facendo discutere: lo scatto mostra il corteggiatore di Tina a cena con una donna misteriosa. Un momento di semplice convivialità? A giudicare dall’intesa tra i due immortalata nell’immagine, sembrerebbe esserci qualcosa di più

Non solo brutte notizie, nei giorni scorsi è arrivato l’annuncio che una ex corteggiatrice si sposerà. Ginevra Pisani e Alessio Vassallo, attore che ora stiamo vedendo sulla fiction Rai ‘Black out 2’, saranno presto marito e moglie. Per Ginevra, Alessio è stato il primo rapporto importante dopo quello con Claudio D’Angelo, l’ex tronista che l’aveva scelta alla corte di Maria De Filippi. Come detto, non è uno sconosciuto Alessio Vassallo.

Nato nel 1983, è un attore siciliano. Si è diplomato presso la prestigiosa Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Silvio D’Amico, per poi iniziare a lavorare in ambito televisivo e cinematografico.