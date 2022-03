“Beccati!”. Clamoroso colpo di scena a UeD, scatta il bacio dietro le quinte: la regia stacca

Sorpresa bomba a Uomini e Donne, tra la coppia è scattato il bacio. Non è un momento facile questo per la trasmissione di Maria De Filippi dove continua a tenere banco la figura di Gemma Galgani. Nelle ultime puntate del dating la dama si era sfogata sul proprio desiderio di maternità, piangendo in studio e confessando che avrebbe voluto donare il proprio amore in modo diverso. Ai microfoni di Nuovo, Galgani aveva ribadito: “Avrei dovuto trovare l’uomo giusto con cui vivere, per poter assicurare a mio figlio la presenza sia della sua mamma sia del suo papà”.



Stavola neppure Tina Cipollari aveva avuto, stavolta, da criticare. Tina sui motivi della profonda antipatia che nutre verso Gemma Galgani a Uomini e Donne era stata fatta chiarezza. Mentre Gemma a 72 anni sfoggia un fisico ancora perfetto (sicuramente i ritocchini l’hanno aiutata), Tina non riesce a trovare la forma e a fare i conti con la bilancia. Insomma, una contesa estetica.



Intanto a Uomini e Donne è scoppiata una vera bomba. Protagonisti Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Del quale la dama di Uomini e Donne si à lamentata dopo avere sapute che lui di non ha alcuna intenzione di lasciare la sua città natale per seguirla a Brescia. E qui l’attacco di Gianni: “Va benissimo, ci sta che fa l’errore di non volersi trasferire”.







E ancora: “Sbaglia perchè vuole andare a fondo con te senza darti la certezza però tu non puoi prendere un uomo e cambiarlo, ne scegli un altro. Se è fatto così e non soddisfa le tue esigenze non puoi tutti i giorni dire devi fare questo, è sbagliato per te”. Tutto finito? No, perché a Uomini e Donne c’è sempre qualcosa che va contro corrente. Dopo le parole di Gianni è scoppiata una discussione tra i due, culminata in un bacio.



Bacio che ha messo in imbarazzo Maria De Filippo che ha chiesto di staccare staccare il collegamento: “Ok, direi che è arrivato il momento di togliere il collegamento…Che dite?”. Insomma, a Uomini e Donne non si corre certe il rischio di annoiarsi.