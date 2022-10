Colpo di scena a Uomini e Donne e appello a Maria De Filippi da parte del pubblico. Nella puntata di mercoledì 26 ottobre, trasmessa nel pomeriggio su Canale 5, è successo di tutto ma è stato soprattutto un episodio a catalizzare tutta l’attenzione dei telespettatori. Una ragazza ha deciso di mollare e di abbandonare clamorosamente il programma di Maria De Filippi perché stufa di certi atteggiamenti. Ed ecco che la gente da casa ha fatto partire un accorato invito alla conduttrice televisiva.

Dopo l’appuntamento quotidiano di Uomini e Donne, l’appello a Maria De Filippi del pubblico è stato immediato. Intanto, nella nuova registrazione, quella del 25 ottobre, Riccardo Guarnieri è stato tutto il tempo con il broncio e, non appena ha avuto l’occasione, ha abbandonato lo studio perché pressato dalle troppe critiche. La conduttrice si è subito accorta del suo malessere e gli ha chiesto spiegazioni. Lui ha ammesso di non avere più stimoli nel parterre e resta solo per rispetto suo e del pubblico.

Uomini e Donne, appello a Maria De Filippi del pubblico: “Monica sul trono”

Incredibile, ma vero: mai come stavolta a Uomini e Donne è giunto un appello molto forte per Maria De Filippi. Il pubblico ha assistito ad un momento molto importante e decisivo del Trono Classico e il comportamento avuto dalla giovane ha conquistato il cuore dei telespettatori. Come spiegato dal sito Blasting News, la padrona di casa ha fatto vedere un’esterna avuta dal tronista Federico Dainese, il quale si è scambiato un bel bacio con la corteggiatrice Noemi. E la rivale ha deciso di andarsene via.

A protestare è stata la corteggiatrice Monica, la quale ha preso una drastica decisione, ovvero lasciare la trasmissione dopo quel gesto del tronista Federico Dainese. La giovane ha esclamato: “Bellissima esterna, le altre me le guarderò da casa”. Questo suo modo di reagire e la determinazione mostrata in puntata hanno convinto il pubblico del dating show. In particolare, su Twitter è apparso un messaggio inequivocabile, condiviso da molti utenti: “Maria, ora lei deve salire sul trono”. E vedremo se davvero diventerà la nuova tronista.

Parlando sempre di UeD, il corteggiatore di Federica Aversano, Federico Breschini, è emerso che lui non ha partecipato alla puntata di UeD. Non era in studio il preferito della tronista e qualche ora dopo a Deianira Marzano è arrivata una segnalazione: “Lui ieri non è andato in puntata, ma la sera era a cena con amici e c’era anche la sua ex”.