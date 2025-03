Uomini e Donne, la bellissima ex protagonista si sposa: l’annuncio è arrivato ieri dalle rispettive pagine instagram. Iniziata tre anni fa, la storia tra l’ex corteggiatrice e l’attore ha fatto sognare il pubblico italiano. Per capire il seguito della coppia basta dare uno sguardo alle centinaia di commenti fioccati. Tra loro ci sono 14 anni di differenza, ma l’età non è stata mai un problema: anzi, la coppia ha spiegato come sia stato un valore aggiunto.

Raccontava lui: “Ci siamo conosciuti, io che sono antisocial, sui social. Poi però per due mesi non ci siamo visti perché lei stava registrando a Roma, perché faceva la professoressa a L’Eredità, io invece stavo registrando un film”.





Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice Ginevra Pisani si sposa

Alla fine l’occasione per incontrarsi è arrivata: “Quando l’ho incontrata le ho subito detto ‘Io ti vorrei baciare!’, lei mi ha risposto ‘Io no’, e mi sono preso questa botta. Poi però pian piano sono riuscito a conquistarla, però i ‘no’ temprano!”. Loro sono Ginevra Pisani e Alessio Vassallo, attore che ora stiamo vedendo sulla fiction Rai ‘Black out 2’.

Per Ginevra, Alessio è stato il primo rapporto importante dopo quello con Claudio D’Angelo, l’ex tronista che l’aveva scelta alla corte di Maria De Filippi. Come detto, non è uno sconosciuto Alessio Vassallo. Nato nel 1983, è un attore siciliano. Si è diplomato presso la prestigiosa Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Silvio D’Amico, per poi iniziare a lavorare in ambito televisivo e cinematografico.

Tra i suoi primi lavori il film tv La vita rubata e la soap di Rai Tre Agrodolce, dove indossa i panni di Salvatore. Ma anche Capri 2, Edda Ciano e il comunista, Squadra Antimafia – Palermo oggi 2. Il grande successo è però arrivato con Il Giovane Montalbano, dove fa da spalla al protagonista Michele Riondino. Di recente è apparso in Lolita Lobosco con Luisa Ranieri. Una bella storia quindi per Ginevra Pisani e Alessio Vassallo.