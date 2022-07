Una coppia nata a Uomini e Donne ha fatto impazzire tutti i loro fan e il pubblico del dating show. Stiamo parlando di Angela Caloisi e Paolo Crivellin, i quali hanno annunciato sul social network Instagram di aver acquistato finalmente una casa insieme. Bellissime le parole utilizzate dalla giovane, che ha potuto leggere anche le reazioni di alcuni vip. Un momento sicuramente emozionante non solo per loro, ma anche per tutti coloro che avevano seguito con entusiasmo la loro esperienza nel programma.

Dopo Uomini e Donne per Angela Caloisi e Paolo Crivellin ci sono state solamente bellissime notizie. E ora il loro sentimento è esploso, fino ad arrivare a questa scelta fondamentale per il loro futuro. Soffermandoci un attimo sulla prossima edizione di UeD, Anticipazioni Tv ha rivelato che potrebbe sedersi sul trono di Uomini e Donne l’ex Temptation Luciano Punzo, che prese parte alla trasmissione condotta da Filippo Bisciglia in veste di tentatore. Dove conobbe Manuel Carriero, con la quale poi ebbe una relazione.





Gli ex Uomini e Donne Angela Caloisi e Paolo Crivellin comprano casa

Hanno preso parte a Uomini e Donne quattro anni fa e quando Angela Caloisi era stata scelta da Paolo Crivellin il pubblico aveva apprezzato moltissimo le parole del ragazzo, rievocate ora di nuovo da Fanpage: “Non si possono fare né programmi né promesse, certe cose come mi hai insegnato sono più facili da vivere che da spiegare. Io voglio provarci e lo voglio fare con te”. Ma andiamo a vedere adesso che tipo di parole ha usato Angela nell’annunciare questa grande novità di coppia. I due convivevano a Torino, ma ora hanno una nuova casa tutta per loro.

Angela Caloisi e Paolo Crivellin hanno mostrato le chiavi della loro nuova abitazione e si sono scambiati un bacio passionale. L’ex corteggiatrice di UeD ha invece scritto come didascalia: “Abbiamo comprato casaaaaaa. Ne abbiamo viste tante ed era sempre tempo perso. Tutti ci dicevano ‘quando sarà quella giusta, lo sentirete’ ed è stato così. Quando siamo entrati, ci siamo guardati e abbiamo sorriso. Finalmente andava bene per noi! Non so cosa ci riserverà il futuro, non sappiamo se questa sarà la casa dove saremo per sempre ma non vediamo l’ora di vivere emozioni e condividerle con queste nuove mura♥️”.

Tra i vari commenti scritti sotto il post di Angela Caloisi e Paolo Crivellin, spiccano le reazioni di personaggi famosi come Nilufar Addati: “Auguriii”, Cecilia Rodriguez: “Auguri allora” e Ludovica Bizzaglia: “Che bello e che belli voi”. Ma fan comuni hanno pure aggiunto: “Siete stupendi”, “I più belli e veri di sempre”, “Evvai, auguroni ragazzi”, “Vi amiamo e vi auguriamo solamente cose belle”.

