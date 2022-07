Nelle ultime settimane non si fa che parlare di crisi o presunte tali e ora il gossip ha investito anche Roberta e Samuele di UeD. Tronista e corteggiatore si sono scelti nello studio di Maria De Filippi 6 mesi fa circa ma ultimamente questa coppia sta facendo preoccupare i tantissimi fan del trono classico che sin dall’inizio hanno tifato per il loro lieto fine.

Il motivo di questa preoccupazione non è una novità: da giorni non condividono più foto di coppia. Dunque, come spesso succede nel mondo vip, questo dettaglio ha fatto come scattare l’allarme tra i follower e telespettatori di UeD, che in questi giorni hanno assistito all’addio di Valeria e Matteo e alle voci sulla crisi di Luca Salatino e Soraia.





Roberta Samuele UeD oggi, sono in crisi?

Voci di tempesta presto stroncate però, Ci ha pensato Roberta che, di fronte alle numerose domande sulla storia nata a UeD con Samuele, ha deciso di metterci la faccia e spiegare cosa sta davvero succedendo alla loro storia. A differenza di molti altri volti del programma non ha aspettato che il gossip si gonfiasse preferendo mettere subito le cose in chiaro: non c’è nessuna crisi e né aria di rottura tra loro.

Approfittando di una domanda ricevuta da un utente, che le ha chiesto esplicitamente se si fosse lasciata con Samuele vista l’assenza di foto insieme, Roberta ha chiarito che sì, all’inizio hanno avuto modo di trascorrere molto tempo insieme, ma vivendo in due città diverse (lei a Roma, lui ad Arezzo) in questo periodo non hanno modo di vedersi tutti i giorni.

“Stiamo affrontando la distanza. Ovviamente ci vediamo meno (prima abitavamo insieme), ma le cose vanno bene”, ha puntualizzato Roberta. Ha poi rassicurato tutti: la storia d’amore nata a UeD procede a gonfie vele ma “ognuno ha la sua vita da portare avanti”. Con la distanza, poi, se la cavano abbastanza bene ma “se non mettiamo storie insieme per più di tre giorni, non vuol dire che ci siamo lasciati”, ha concluso l’ex tronista.

