Finalmente è andata in onda la scelta di Roberta Giusti a UeD. Anche in questo caso le anticipazioni che circolavano in rete erano azzeccate: è uscita dallo studio con Samuele. Prima però ha “mandato a casa” Luca, che per la cronaca siederà presto sul trono. “La pazienza a volte è la scelta giusta. Ora so cosa vuol dire aspettare quando si vuole veramente qualcuno”, ha detto la tronista davanti a tutti a UeD.

“Ho trovato una persona che mi ha teso la mano, una persona con la quale mi sento la versione migliore di me. Le paure me le tengo perché vorrei che iniziassero a diventare certezze fuori da qua”, ha continuato Roberta Giusti parlando direttamente con Samuele. Che ha accettato.

Roberta Giusti, il tatuaggio dopo la scelta a UeD

Anche Maria De Filippi si è detta convinta di questa ultima scelta a UeD: è convinta che Roberta e Samuele siano fatti per stare insieme, proprio in virtù delle loro differenze. “Fai bene a scegliere chi non ti assomiglia, è l’unico modo che ti aiuta a crescere”, le ha spiegato in puntata, subito dopo la cascata di petali rossi.





Poi sui profili social di UeD è apparso il primo selfie di coppia e Roberta Giusti, dopo la messa in onda, ha potuto riaprire il suo Insatgram. Sta vivendo le prime settimane d’amore insieme a Samuele e con lui (la scelta è stata registrata tempo fa, ndr) ha anche trascorso Capodanno come si era capito dalle Storie dell’amica ed ex collega di lei Andrea Nicole.

Insomma, dalle prime stories pubblicate su Instagram procedono al meglio le cose per l’ultima coppia nata a UeD. L’ormai ex tronista si è anche regalata un nuovo tatuaggio dopo la scelta. Ad accompagnare la giovane romana, ovvio, il suo Samuele. Si è fatta tatuare una scritta attorno al braccio: “Ciò che è destinato a te troverà il modo di raggiungerti”.