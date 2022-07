“Ho detto no a Maria De Filippi”. Clamoroso a UeD, lo chiamano più volte e rifiuta: è lui

Uomini e Donne, contattato Andrea Fratino. Dopo aver sdoganato gli incontri tra uomini Maria De Filippi ha provato più volte ad avere nel dating show il famoso influencer. Poco tempo fa ha fatto scalpore quanto pubblicato sui social dallo stesso Andrea. Si trovava in pieno centro a Milano con il suo amico William. Ebbene ad un certo punto i due sono stati insultati ed aggrediti semplicemente perché avevano lo smalto.

“Avrei anche potuto stare zitto e lasciar perdere – scrisse Andrea Fratino – ma vi spiego perché non lo faccio. Se non iniziamo a denunciare queste cose poi passa il messaggio che è normale che un ragazzo che indossa lo smalto venga insultato. E invece non c’è niente di normale. Non ho mai visto così tanta ignoranza e siamo nel 2021. Amici, se volete mettervi lo smalto o vestirvi da donna o fare qualsiasi cosa, fatela. Non permettete a delle persone di decidere per voi e non permettete che persone ignoranti possano sopprimere il vostro “IO””.





Andrea Fratino e il rifiuto a Uomini e Donne: il motivo

Proprio recentemente Andrea Fratino ha rivelato di essere stato contattato dalla redazione di Uomini e Donne per partecipare al programma. Ma la sua risposta è stata un secco no, come è lui stesso a spiegare nel corso di un’intervista a RDS Next. “Il mio sogno fin da piccolo, intorno ai 14 15 anni, era finire ad Uomini e Donne. Poi in realtà avendo questa visibilità più volte sono stato chiamato dalla redazione. Ho i messaggi, mail, mi hanno anche chiamato a telefono per andar lì. Ho detto di no”.

Come riporta il sito Webboh Andrea Fratino ha rifiutato la proposta di UeD per un motivo: “Perché non è più secondo me la vetrina di una volta. C’è prima Uomini e Donne a parte che era diverso. C’era trono classico e trono over. Adesso sono tutti assieme. La musichetta è cambiata non posso andare a Uomini e Donne se non c’è “turu tu”. E poi, sinceramente, ero piccolino e non capivo cosa significasse andare ad un programma per trovare l’amore della mia vita”.

Originario di Milano Andrea Fratino è un influencer e tik toker di grande successo. Ha ottenuto la fama anche grazie alla partecipazione al reality di casa Rai “La caserma”. Nato il 29 giugno 2001 attualmente abita nella Stardust House, una villa di 1300 metri quadri dove i residenti, tutti dai 16 ai 20 anni, vengono costantemente seguiti. “Abbiamo 12 inquilini stabili più altri influencer del nostro gruppo che vengono in visita a creare contenuti” ha spiegato il manager del progetto Alan Tonetti.

