Uomini e Donne e Amici, due programmi nati dalla stessa mente: quella di Maria De Filippi. Due programmi di successo che, nel corso degli anni, hanno saputo vincere le sfide con il tempo. Nato nel 1996 il primo, arrivato all’edizione numero 21 il secondo, sono ormai tra i programma più longevi della tv italiana. Merito della conduttrice. Merito anche di un azzeccato cast e di protagonisti capaci di appassionare il pubblico. L’ultimo esempio è quello di Ida Platano.



La dama di Uomini e Donne è tornata al centro della scena dopo il ritorno in studio di Riccardo Guarnieri. Un ritorno, per ora, in cui il lieto fine sembra lontano. Il cavaliere pugliese è uscito con Gloria e tra loro è scattato un bacio nella camera d’albergo, dopo la seconda serata trascorsa insieme. Gloria ha ammesso di essersi trovata molto bene con Riccardo, mentre Armando Incarnato confida di non credere alle parole della dama, dichiarando che la romana è interessata alla popolarità dell’ex di Ida Platano non a lui come persona.







Ma le novità non sono finite qui. Perché alla porta di Uomini e Donne, nei giorni scorsi, ha bussato un pezzo da novanta: Antonio Zequila. “Mi piacerebbe partecipare. Colgo l’occasione per salutare Maria De Filippi. La conosco da tanti anni e la stimo come conduttrice. È una persona di grande umanità con un fiuto per i format. Per me sarebbe un grande onore lavorare con lei”.

Uomini e Donne e Amici, cambia la programmazione per Pasquetta



E ancora: “In questo momento sono single e quindi parteciperei volentieri al programma”. Antonio Zequila, del resto, era stato accostato insieme a Pamela Prati e Roger Balduino come tronisti di Uomini e Donne Vip. Un’idea che ora sembra concretizzarsi insieme alla chiusura, almeno per ora, di Temptation Island che, a quanto pare, non andrà in onda.



Per saperne di più su Uomini e Donne bisognerà aspettare. Intanto arriva la notizia di un cambio di programmazione in casa Mediaset per Uomini e donne e per il daytime di Amici 21. Le due trasmissioni di successo, entrambe ideate e condotte da Maria De Filippi, subiranno uno stop la prossima settimana. Per Pasquetta, lunedì 18 aprile, infatti, i due programmi che tutti i giorni tengono compagnia a milioni di spettatori in daytime, risultano cancellati dalla programmazione di Canale 5. Al loro posto la soap Beautiful e di Una Vita e a seguire, alle 14:45 andrà in onda un film del ciclo Inga Lindstrom, che occuperà buona parte del primo pomeriggio.

