Alessandro Vicinanza è stato ricoverato in ospedale, a dare la notizia è lo stesso ex cavaliere di Uomini e Donne ed attuale fidanzato di Ida Platano. Da quando sono usciti dal programma le chiacchiere su di loro si sono susseguite: tra voci di un amore folle e di crisi continue. Voci che erano state tali da riportare la coppia in studio per confrontarsi in maniera a aperta e diretta con quello che è il maggiore denigratore: Riccardo Guarnieri che, da sempre, aveva detto di non credere a loro con il dente ancora avvelenato per il no rimediato in studio.



Ne era uscito un dialogo da osteria con accuse oscene. Nel dettaglio Riccardo aveva detto a Ida: “Tu sei il mio scarto”. E ancora: “Tu sei sempre stata brava ad incantare gli altri. Hai sputato su cinque anni di storia. Vergognati. Sei una capra. Devi tornare alle elementari per imparare a leggere. Avevo una lagna accanto a me, una che si lamentava in continuazione. Sono sempre stato umile. Hai finto un uomo che non è mai esistito”.

Leggi anche: “Testimone Alfonso Signorini”. UeD, ora Maria vuole vederci chiaro su Armando Incarnato





Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza in ospedale: “Cuore ballerino”



Poi era stata la volta di Ida: “”Mi hai mancato di rispetto. Mi devo far dire da te che sono ignorante?! Hai detto che il mio ragazzo non è all’altezza di stare con me. Come ti permetti di giudicare le mie scelte e l’uomo che ho scelto di avere accanto?! Mi sono salvata. Per quattro anni non ho vissuto. Sono rinata, mi dà tranquillità, equilibrio, serenità. Non mi credo nessuno”.



“Quello che si crede qualcuno sei tu. Poveraccio a chi? Guardati. Irrisolto. Non dare del poveraccio al mio uomo”. Alessandro Vicinanza aveva risposto a tono. Alessandro Vicinanza che ora fa preoccupare i fan di Uomini e Donne per aver condiviso una foto che lo ritraeva in ospedale con una flebo. “Day off! Il leone è ferito ma tutto a posto” ha commentato il cavaliere.



Che poi ha spiegato il motivo del ricovero: “Grazie a tutti che vi siete preoccupati per me, comunque mi sono ripreso. Una giornata in ospedale… Ho fatto tutte le analisi, ho un cuore un po’ ballerino, ma è tutto a posto per il resto”. Parole che sono state di sollievo per tutti nel silenzio di Ida Platano che non è ancora entrata nella questione evitando di commentare l’accaduto.