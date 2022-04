Uomini e Donne sempre più nella bufera. Dopo le polemiche su Ida Platano e Riccardo Guarnieri una nuova bomba scoppia sul dating. Nel centro del mirino un cavaliere già parecchio discusso. Contro di lui era intervenuta Maria De Filippi e ora non risparmiano critiche neppure dame ed ex protagoniste dal dating. Una di queste è Federica Aversano, la non scelta di Matteo Ranieri. “Ho visto la puntata, penso che, abbia sbagliato a non avere tatto. Qualsiasi persona non merita di sentirsi in imbarazzo. Ha peccato di leggerezza, tutto qui”.



Poi è stata la volta di Noemi Baratto: “Sei di un’ignoranza pura. Superficiale in modo assurdo”. Ma più duro ancora era stato il commento di Maria De Filippi. “Non è che si fidanzano solo quelli che vanno sulla stessa spiaggia a Ibiza. Un conto se dici lei non mi piace, un conto è dire lei fa le vacanze con sua mamma e io a Ibiza. Fa bene e molto meglio di te! Se io potessi farla con mia mamma, la farei tutta la vita. Possiamo dire che lui non ha avuto la sensibilità di capire chi aveva di fronte”.





Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza criticato per le frasi su Desirée



Il lui in questione è Alessandro Vicinanza, corteggiatore di Uomini e Donne ed ex pretendente di Ida Platano. Alessandro ieri si è difeso rispondendo a Maria De Filippi dopo essere stato ripreso più volte dalla conduttrice: “Vengo da una famiglia umile. Abbiamo due stili di vita diversi, non ho mai sminuito la vacanza con la famiglia. Io mi scuso, non avrei mai voluto. Non ce la faccio più”.



E sono in tanti a pensare che potrebbe lasciare Uomini e Donne. Intanto la discussione si anima parecchio anche sui social. “Avere stili di vita diversi può risultare offensivo o meno, dipende molto dall’intenzione con cui viene detto e da come lo percepisce l’altro/a…. Un po’ superficiale ok, ma farlo passare per un classista arrogante e spocchioso, mi sembra eccessivo”.



Poi un altro fan di Uomini e Donne scrive: “Accanimento assurdo!! Io non lo vedo per niente malvagio sto ragazzo come per forza lo vuole far passare Maria!!!!!”. Insomma, non tutti sono d’accordo sul trattamento riservato al ragazzo.

UeD, Desirée umiliata da Alessandro Vicinanza: Maria De Filippi interviene