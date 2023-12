Uomini e Donne, Alessandro beccato a baciarsi con la dama. Negli ultimi giorni ha fatto discutere il ritorno nello studio del dating show di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. I due si sono lasciati, male, e non perdono occasione per lanciarsi frecciate e critiche. Proprio nella puntata di oggi venerdì 22 dicembre il cavaliere ha fatto pesanti rivelazioni sul comportamento dell’ex.

Il pubblico sembra essere tutto dalla parte di Alessandro Vicinanza che, in ogni caso, non fa parlare di sé solo per il suo rapporto ormai deteriorato con Ida. Il cavaliere sta facendo un suo percorso all’interno del programma. Inizialmente il suo interesse si è rivolto a Roberta Di Padua, ma adesso sembra che sia successo qualcosa di particolare con un’altra dama. Parliamo di Cristina Tenuta.

Alessandro e Cristina beccati: le ultime anticipazioni

In un primo momento Cristina era restia a iniziare una frequentazione con Alessandro Vicinanza. Temeva di intromettersi nel rapporto tra il cavaliere e Roberta (i due si sono anche baciati, ndr). Successivamente, però, la curiosità ha preso il sopravvento e la dama del Trono Over ha ammesso di nutrire un certo interesse verso Alessandro. Nelle puntate che verranno trasmesse a gennaio Cristina andrà ben oltre…

Cristina ha ammesso di provare un certo trasporto per Alessandro. E secondo alcune indiscrezioni pare che la relazione proceda nel verso giusto. I due sono stati infatti pizzicati a Roma in atteggiamenti intimi. Un utente anonimo ha fatto una segnalazione all’esperta di gossip Deianira Marzano.

“Cristina e Alessandro erano a Santa Maria delle Mole in un locale di nome Ibba e si baciavano più volte” ha fatto sapere la fonte anonima. Insomma pare che Alessandro stia facendo le sue mosse. D’altra parte oltre a Roberta, che però non accetta che lui lasci il suo numero anche ad altre donne, il cavaliere sta corteggiando anche Asmaa. Tuttavia gli ultimi sviluppi sembrano indicare che la sua scelta ricada su Cristina…

