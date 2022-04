“Mi ricordo il giorno in cui abbiamo deciso di uscire – ha dichiarato l’ex dama di Uomini e Donne – ero la donna più felice del mondo perché il nostro percorso è stato bello ci siamo vissuti finché siamo stati dentro il programma. Ma subito dopo qualche settimana ho percepito che qualcosa era cambiato. Dopo circa un mese siamo andati a mangiare con Sabina e Claudio, ricordo quel giorno mi ha trattato malissimo, dicendomi anche davanti a loro che se gli piaceva di più Paola, una ragazza che corteggiava Armando sarebbe rimasto dentro”.



“Tornai a casa da Roma sconvolta e la sera abbiamo litigato telefonicamente e già lì c’è stato uno stop alla nostra conoscenza”. Con queste parole la dama di Uomini e Donne, Alessandra Chiarello, ha raccontato nel corso di un’intervista a DipiùDonna, la fine della sua storia con il cavaliere Giancarlo Cellucci. Una storia naufragata dopo solo 4 mesi e di cui solo oggi spiega i retroscena.





Uomini e Donne, il dolore di Alessandra Chiarello



“Non voleva nè sentirmi ne vedermi. Solo adesso mi rendo conto che voleva farmi stare lontano perché c’era il compleanno della figlia da lì a poco e non voleva farmela conoscere dal vivo. Ogni scusa era buona per non vederci – ha aggiunto la dama di Uomini e Donne -. Covid, figli, partite di calcio. Poi arriva un weekend insieme e solo adesso ho capito che voleva litigare per incolparmi di essere pesante, ho sofferto, ho sofferto tanto”.



E ancora: “Ci vedevamo sempre meno ero io quella che cercava di capire, parlare ma adesso e solo adesso ho capito che non aveva il coraggio di lasciarmi e tentava mille modi per farmi allontanare.” La dama di Uominie Donne ha ammesso di aver sofferto molto per la fine di questa relazione: “L’ultima volta che l’ho visto era il compleanno di mia nipote in quella occasione lui ha fatto il simpatico con la mia famigli”.



“Che mi ha anche giudicato (anche perché io per non farli preoccupare, ho sempre detto che andava tutto bene) dicendomi che era colpa mia se ci siamo lasciati. Sono stata malissimo lo ammetto – conclude la dama di Uomini e Donne -. Penso anche che gran parte delle colpe sono le mie, ho idealizzato un uomo che non c’era. Oggi sono una donna felice consapevole, mi sento fortunatamente rinata, non cerco l’amore perché sto pensando finalmente a me. Dimenticavo, ci siamo lasciati telefonicamente”.

“È finita”. UeD, amore al capolinea per la coppia. Appena 4 mesi fa avevano lasciato lo studio insieme