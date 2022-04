Dichiarazioni molto pesanti da parte di una dama di ‘Uomini e Donne’, anzi un’ex dama, visto che ormai sarebbe stata fatta fuori definitivamente. La diretta interessata ha rilasciato un’importante intervista, nella quale ha puntato il dito anche contro la redazione del dating show di Maria De Filippi. Non sappiamo se gli autori o la stessa Maria vorranno replicare, ma sta di fatto che ciò che ha raccontato ha lasciato molti telespettatori sbigottiti e quindi in cerca di ulteriori spiegazioni.

Intanto, su 'Uomini e Donne' è uscita fuori una voce pazzesca. 'Uomini e Donne Vip dovrebbe vedere la luce tra poche settimane. Ma la particolarità è che non ci dovrebbe essere Maria De Filippi alla conduzione. Tanti personaggi famosi alla ricerca del vero amore, un nuovo format, una versione inedita della trasmissione che resta una delle più seguite e amate dal pubblico. Ma, come detto, Maria preferirebbe restare dietro le quinte. Alla guida del programma, invece, ci sarebbe Silvia Toffanin.





Uomini e Donne, accuse alla redazione dall’ex dama Elena Scielzo

Stando a quanto rivelato dalla donna nel corso della sua conversazione con un giornalista del sito ‘MondoTv24′, ci sarebbe stato un litigio durissimo con i cavalieri Armando Incarnato e Biagio Di Maro. E da lì in poi il programma ha deciso di non contattarla più e quindi avrebbe preso la decisione definitiva di escluderla. Le sue parole sono destinate a creare polemiche: “Sono un po’ delusa e amareggiata, è stata tolta circa mezz’ora di registrazione, non è stato trasmesso il momento in cui sono andata via”.

A parlare è stata Elena Scielzo, che a ‘MondoTv24’ ha aggiunto ulteriori particolari su quanto successo: “Avevamo organizzato la sfilata, dovevo esserci anch’io. Alla fine mi hanno restituito gli abiti e me li hanno spediti. Sia Armando Incarnato che Biagio Di Maro sono dei personaggi molto particolari e nello studio queste cose andrebbero evitate”. Biagio l’aveva accusata di essere già fidanzata fuori dal dating show e su questo aspetto c’era stata convergenza di idee tra Di Maro e Armando.

Intanto, a ‘Uomini e Donne’ Riccardo Guarnieri ha iniziato a frequentare un’altra dama, Maria Grazia, la quale potrebbe segnare la rottura definitiva tra Gloria e l’ex di Ida. Insomma, una chiusura totale. Non una novità visto che sembra al magazine Riccardo aveva vuotato il sacco. “Non so se Ida un po’ speri che qualcosa tra noi rinasca… in realtà vorrei parlarci. Vorrei farci una chiacchierata”.

