Momenti di tensione a Unomattina in famiglia, che è ricominciato proprio nella giornata del 17 settembre e si appresa a vivere una nuova stagione sicuramente interessante. Ma a fare rumore è stata subito una sorta di battibecco tra i conduttori Tiberio Timperi e Monica Setta. Per chi non ne fosse a conoscenza, i due non hanno un rapporto di amicizia fuori dagli studi, come confermato tempo fa dalla donna. E a volte questa freddezza è possibile notarla anche in studio, come successo qualche ora fa.

A Unomattina in famiglia Tiberio Timperi e Monica Setta si sono scambiati delle frecciatine davanti a Ingrid Muccitelli. Il sito Biccy ha rievocato comunque alcune dichiarazioni passate della Setta: “Io e lui non siamo mai diventati amici, però va detto che in televisione si lavora e non si organizzano pranzi o picnic a telecamere spente. Detto questo penso che lui sia un bravo professionista. Molti mi hanno chiesto se ho fatto bene la ‘causa’ Tiberio Timperi, visto che l’ex direttrice di Rai Uno non l’avrebbe voluto a Uno Mattina nel 2019”.





Unomattina in famiglia, tra Tiberio Timperi e Monica Setta è già tensione

Poi la conduttrice aveva affermato: “Sembrerò anche una donna molto sensibile ed emotiva, però nel lavoro sono lucida, analizzo e sono anche fredda, tutto per il bene di ciò che faccio. Lascio antipatie e simpatie, perché in tv si lavora e non si va per fare comunella”. Adesso, nella puntata di esordio di Unomattina in famiglia, la trasmissione è iniziata con una breve, ma intensa discussione tra Tiberio Timperi e Monica Setta. Certo, hanno provato a metterla sullo scherzo, ma il gelo è comunque calato.

Tiberio Timperi ha iniziato in questo modo il suo primo intervento a Unomattina in famiglia: “Siamo tornati, eccoci. Dopo tutti i promo, va detto che siamo tornati”. E successivamente ha preso la parola Monica Setta, l’unica che in quel momento aveva un microfono in mano: “Buongiorno, eccoci tutti, ci siamo. Siamo tutti e tre insieme, io solamente ho il microfono, loro no. Poi ce lo passeremo”. E il collega ha risposto: “La solita raccomandata”. E Monica ha reagito quasi di istinto, con una vena polemica.

Monica Setta ha concluso questa ‘diatriba’, esclamando: “Eh appunto, da Tiberio Timperi raccomandata”. Il pubblico ha notato immediatamente un po’ di gelo in studio e se queste sono solo le premesse della prima puntata, chissà cosa potrà succedere nel corso di questa stagione tv. Non resta che attendere i prossimi appuntamenti televisivi.

