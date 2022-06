Lutto a Unomattina, alla fine della puntata Tiberio Timperi, Ingrid e Monica hanno ricordato l’amico e collega prematuramente scomparso. Quella che si è appena conclusa è stata una stagione ricca di soddisfazioni per il trio, che ora aspetta la riconferma, secondo TvBlog l’ultima puntata di stagione ha sfiorato il 23%. Un vero e proprio boom. E non sono mancati i ringraziamenti al pubblico. A fare gli onori di casa è stata Monica Setta: “Una stagione faticosa, ma bellissima. A decretare il successo di questa stagione siete stati anche e soprattutto voi”.



Dopo quelli a casa, ecco i ringraziamenti in famiglia. A Marco Aprea, al direttore di Rai1 Stefano Coletta e anche il ‘papà’ della trasmissione: Michele Guardì, storico regista de I fatti vostri e Unomattina in famiglia. Poi il saluto commosso a Corrado Gerardi, autore morto prematuramente la scorsa settimana. “A lui eravamo legati da grande affetto” aveva sottolineato visibilmente provato Tiberio Timperi ha inoltre aggiunto







“Corrado Gerardi ha combattuto con coraggio contro una malattia.” Insieme alle colleghe Ingrid Muccitelli e Monica Setta, Timperi ha inoltre dichiarato: “Il nostro autore ha combattuto coraggiosamente contro un brutto male. Non era stanco del mondo e della vita, nonostante la sua battaglia…”. “Un abbraccio a suo papà e un altro alla sua compagna”: con queste parole Ingrid si è fermata di colpo, sul punto di commuoversi, dunque a prendere la parola al suo posto sono stati Tiberio e Monica. (Leggi anche “Peti e rutti, la mia punizione”. Choc in Rai, la denuncia della giornalista del Tg1. I vertici tremano)



Tiberio e Monica che non sarebbero in ottimi rapporti: ricorda Funweek come, nella puntata del 15 maggio, i due hanno fatto riferimento all’Eurovision che ha visto vincere il gruppo Ucraino. Nel bel mezzo dell’argomento, la presentatrice ha cercato di riportare, secondo il suo parere, un po’ d’ordine sul tema. A quel punto è intervenuto il collega dicendo: “Siamo qui per questo Monica” ed ha immediatamente risposto Satta: “Non per divagare”.

Timperi ha contro ribattuto: “Eh certo, è proprio per questo”. Poi la conduttrice ha continuato rifacendosi alla scaletta da seguire: “Questa è la scaletta che dobbiamo seguire”. E poi ancora il presentatore: “Mica siamo all’Eurovision Song Contest”, “Appunto siamo a Unomattina in famiglia” ha concluso la collega.

“Ora basta”. Unomattina in famiglia, tra Tiberio Timperi e Monica Setta succede tutto in diretta