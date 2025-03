È morta Eleonora Giorgi. L’attrice 71enne era malata di tumore al pancreas e da oltre un mese a questa parte era ricoverata in una clinica romana dove si stava sottoponendo alla terapia del dolore. Negli ultimi mesi aveva raccontato la lotta con la malattia in una serie di interviste. “Non c’è nulla di male a dire che non riesco a fare più di dieci passi. Sto facendo la terapia del dolore, morfina e cortisone. Ho un’ampolla al collo e l’ossigeno: mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile. Ogni giorno è un regalo”, aveva detto due settimane fa al Corriere della Sera.

Eleonora Giorgi è stata soprattutto una regina della commedia che ha regnato negli anni Ottanta spopolando al botteghino, spalla brillante di Renato Pozzetto, Adriano Celentano, Nino Manfredi e Carlo Verdone. E infine è stata sulla breccia, sul versante privato, per le nozze con Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro, dai quali ha poi divorziato.

“Almeno ci salutiamo…”. Eleonora Giorgi, le ultime parole da brividi nel racconto della malattia







Morte Eleonora Giorgi, le condoglianze nell’ultimo video pubblicato da Clizia Incorvaia

Nel novembre 2023, Eleonora aveva rivelato di essere affetta da adenocarcinoma al pancreas. Ha affrontato la malattia con determinazione, sottoponendosi a chemioterapia e interventi chirurgici, ma le sue condizioni sono peggiorate nel tempo, portandola al ricovero in una clinica romana nel febbraio 2025 per cure palliative, fino alla scomparsa annunciata il 3 marzo.

Dopo la notizia della morte dell’attrice, la pagina social della nuora Clizia Incorvaia è stata presa d’assalto dai fan, i quali hanno voluto esprimere le condoglianze alla famiglia e ricordare la figura di Eleonora. I commenti sono stati pubblicati in particolare sotto a un post in cui si vedeva Eleonora Giorgi entrare nella casa del figlio Paolo, ma scansarlo per correre incontro al nipote Gabriele. “Quando tutti gli amori passano in secondo piano 🤣 Quante nonne cosiiii?”, si leggeva nella descrizione del filmato che vedeva nonna Eleonora correre verso il nipotino.

Proprio sotto a questo post, pochi minuti dopo la notizia della sua scomparsa, sono arrivati tantissimi messaggi di chi in questi anni ha amato Eleonora Giorgi e l’ha sempre sostenuta in questa battaglia contro la malattia. “Oggi è un giorno triste per tutti. Grande donna coraggiosa fino alla fine”, “Condoglianze, perdere tanto affetto e amore è uno strazio”, “Un grandissimo abbraccio a tutti voi”, si legge tra i commenti. E non mancano i messaggi di condoglianze alla famiglia di Eleonora. “Ci mancherai tanto …sei stata una guerriera fino alla fine ,sempre con il sorriso sulle labbra …ci hai insegnato tanto …ti ho voluto bene”, “Ci mancherai Eleonora”, “Riposa in pace Eleonora, condoglianze alla famiglia”.