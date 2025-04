Una nuova censura ha colpito The Couple, il reality game di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Sebbene il programma sia iniziato da poche settimane, gli autori sono stati costretti a intervenire più volte per richiamare o “silenziare” i concorrenti, a causa di comportamenti inappropriati o discussioni su temi delicati, che coinvolgevano anche persone estranee al gioco. Ieri sera è successo di nuovo durante una conversazione in giardino tra Irma Testa, Antonino Spinalbese e Laura Maddaloni.

A un certo punto, la pugile Irma Testa ha iniziato a parlare del caso più clamoroso scoppiato alle ultime Olimpiadi. Una vicenda nella quale anche lei alla fine venne coinvolta. A Parigi, infatti, Irma Testa è stata compagna di squadra di Angela Carini, la pugile che si ritirò durante un incontro con la marocchina Imane Khelif. Quell’episodio aveva attirato l’attenzione mediatica, soprattutto a causa della polemica sull’identità sessuale di Khelife, e aveva suscitato numerose critiche nei confronti di Angela Carini.

"Una vergogna". The Couple, Irma Testa rompe il silenzio su Angela Carini e il caso Imane Khelif

Al ritorno in Italia, Angela aveva accusato le altre ragazze della squadra di non averla sostenuta durante quei gironi difficili. Irma, che era la capitana di quella squadra, non se ne stette zitta e replicò in maniera molto dura ad Angela affermando in sostanza che la sua compagna stava facendo la vittima.

Adesso a The Couple, Testa ha rivelato i dettagli nascosti di quella vicenda e ah rincarato ancora di più la dose verso Carini: “Dopo tre mesi dalle Olimpiadi sono usciti tanti articoli in poche ore, in cui lei diceva ‘sono stata abbandonata dalle mie compagne, che non mi sono state vicine’. Ci ha dipinto come schifezze, come quelle che le hanno fatto bullismo, io in primis. Nel mondo dello sport è ancora più grave”.

Irma poi ha aggiunto: “Non potevo restare in silenzio, non si può passare un’immagine falsa di questo tipo. All’inizio ho cercato di restare calma, mi dicevano di riflettere, ma alla fine ho voluto dire come stavano davvero le cose. Ha detto delle cose false e assurde, non potevamo tacere. Avrei voluto denunciare tutti quelli che hanno scritto simili falsità.”

Ma cosa aveva detto Angela di preciso? Queste le sue dichiarazioni polemiche di allora: “Non parlo del singolo, ma dell’unità della squadra. Nessuna mi ha teso una mano. La cosa non mi stupisce, ma loro sanno chi è la vera Angela, quella che non si tira mai indietro sul ring. Ma non ho trovato nemmeno una di loro che mi abbia detto una parola di incoraggiamento, ed è stata questa la cosa che mi ha ferita di più. Sono persone che ormai non fanno più parte della mia vita”.

Nel frattempo, le vite di Angela e Irma sono andate avanti con nuove sfide. Irma a The couple lotta adesso per vincere il montepremi record di un milione di euro. Angela Carini, invece, ha recentemente vinto i campionati nazionali e vedremo adesso se intenderà rispondere a sua volta a queste parole. Di sicuro però quel caso che aveva avuto tanto clamore, non è ancora chiuso.