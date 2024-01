Bufera improvvisa su Silvia Toffanin e Verissimo. Il pubblico ha praticamente fatto una sommossa sui social, dopo la notizia che è stata rilanciata sul profilo ufficiale del programma televisivo. Tantissimi attacchi sono dunque apparsi nelle scorse ore e hanno preso di mira anche un altro personaggio, che si accinge a farsi vedere nella giornata di domenica 7 gennaio.

Una rivolta vera e propria contro Silvia Toffanin e Verissimo e non sappiamo se ci saranno prese di posizione da parte della conduttrice per difendersi da queste polemiche. Tutto è successo improvvisamente, nel momento in cui su Instagram è stata pubblicata un’immagine raffigurante uno dei prossimi ospiti del programma, che va in onda su Canale 5.

Leggi anche: “Quando è morto, per noi un sollievo”. Silvia Toffanin gelata quando se l’è sentito dire in studio





Silvia Toffanin e Verissimo sotto attacco: “Una vergogna”

Nel momento in cui l’ospite noto al pubblico è stato ufficializzato dal programma di Silvia Toffanin, Verissimo ha subito uno degli attacchi più duri degli ultimi tempi. Coinvolta anche la trasmissione Uomini e Donne, infatti la protesta è nata proprio dalla presenza di uno dei volti più discussi del dating show di Maria De Filippi, che approderà davanti alla compagna di Pier Silvio Berlusconi.

Le critiche sono state riservate all’ex cavaliere di UeD ed ex fidanzato di Ida Platano, Alessandro Vicinanza: “Non è un personaggio famoso e soprattutto che ruolo ha nella tv italiana per essere intervistato a Verissimo?”, “Una vergogna all’intelligenza umana”, “Devono essere davvero alla frutta per invitare un personaggio di Uomini e Donne”, sono stati i commenti più negativi.

Questo l’annuncio di Verissimo: “Domenica a Verissimo tutta la verità di uno dei protagonisti di Uomini e Donne… Alessandro Vicinanza”. Racconterà tutto sulla storia con Ida e ciò che è successo con Roberta Di Padua, ma il pubblico è inferocito.