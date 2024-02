Ci sarebbe tensione a Sanremo 2024 perché due cantanti non possono assolutamente incontrarsi. Quindi, gli organizzatori starebbero facendo di tutto per evitare che ci sia questo avvenimento per evitare di trasformare il Festival in qualcosa di negativo. Le due hanno avuto un litigio a distanza in passato, quindi il rischio è che possa esserci uno scontro totale.

Il destino ha voluto che si trovino nello stesso luogo, ovvero la cornice di Sanremo 2024. Queste due cantanti non si sopportano ormai e quindi un incontro potrebbe essere deleterio per l’intera kermesse musicale. Non sarebbero da escludere battibecchi o una lite vera e propria, che metterebbe in imbarazzo anche il direttore artistico Amadeus. Che sicuramente sarà stato messo al corrente di questo problema.

Sanremo 2024, due cantanti non possono incontrarsi: “Rischio lite”

Tutto succederà precisamente nella quarta serata di Sanremo 2024, che si svolgerà venerdì 9 febbraio. Queste due cantanti, per pura coincidenza, si troveranno all’Ariston perché impegnate in due momenti differenti artistici. L’anno scorso hanno avuto un litigio social, visto che si sono punzecchiate a distanza, e una delle due artiste le ha anche fatto il dito medio su Instagram all’epoca dei fatti.

A svelare tutto è stato il sito Dagospia, che ha fatto i nomi di queste artiste: “Cercano di evitare una lite tra due cantanti. Ricordate la polemica a distanza per il Pride di Roma tra Paola Iezzi e Arisa con tanto di dito medio di quest’ultima? C’è chi assicura che venerdì si cercherà con molta attenzione di evitare un incontro dietro le quinte tra le due cantanti”.

E Dagospia ha poi spiegato perché potrebbero rivedersi: “Paola conduce con sua sorella PrimaFestival e venerdì affiancheranno nella serata duetti i Ricchi e Poveri, a pochi metri si esibirà in piazza Colombo dal palco Suzuki Rosalba Pippa per tutti Arisa. Meglio non rischiare una nuova lite”.